"Золотая судья" Хахалева была замужем за криминальным авторитетом - РИА Новости, 06.04.2026
15:24 06.04.2026 (обновлено: 17:29 06.04.2026)
"Золотая судья" Хахалева была замужем за криминальным авторитетом
"Золотая судья" Хахалева была замужем за криминальным авторитетом - РИА Новости, 06.04.2026
"Золотая судья" Хахалева была замужем за криминальным авторитетом
"Золотая судья" Елена Хахалева была замужем за криминальным авторитетом и в 2004 году фиктивно расторгла брак, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T15:24:00+03:00
2026-04-06T17:29:00+03:00
происшествия
россия
ереван
ростов-на-дону
елена хахалева
александр чернов
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153030/88/1530308847_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_cebe78d19b69f17458d545efe78a25bf.jpg
https://ria.ru/20260406/aktivy-2085444633.html
https://ria.ru/20250324/khakhaleva-2006996513.html
россия
ереван
ростов-на-дону
происшествия, россия, ереван, ростов-на-дону, елена хахалева, александр чернов, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд
Происшествия, Россия, Ереван, Ростов-на-Дону, Елена Хахалева, Александр Чернов, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Краснодарский краевой суд
"Золотая судья" Хахалева была замужем за криминальным авторитетом

РИА Новости: "золотая судья" Хахалева была замужем за криминальным авторитетом

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Золотая судья" Елена Хахалева была замужем за криминальным авторитетом и в 2004 году фиктивно расторгла брак, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Супругом Хахалевой Е.В. являлся криминальный авторитет Хахалев Р.О. В 2004 году брак фиктивно расторгнут", - сказал собеседник агентства.
По его словам, среди бизнес-партнеров семьи Хахалевых также фигурирует еще один криминальных авторитет.
"Их основными бизнес-партнерами выступают сочинский криминальный авторитет Татулян Р.А. по прозвищу Робсон и член его преступной группировки Саркисян В.Д., а также совладелец группы строительных компаний "АВА" Арутюнян В.Г.", - добавил он.
Ранее в пресс-службе Верховного суда сообщили РИА Новости, что глава ВС РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционной проверки в отношении сестры бывшего заместителя председателя этого же суда Елены Хахалевой - Наталии Хахалевой и дочери бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель из-за выявленных у них и членов их семей активов, не соответствующих задекларированным доходам.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Елены Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1,195 тысяч рублей. Позднее Хахалеву задержали в аэропорту Баку, но запрос об экстрадиции женщины не был удовлетворен азербайджанским судом.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены многие известные российские артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов. При этом невестка Хахалевой Анастасия Рязанская является внучкой Чернова.
ПроисшествияРоссияЕреванРостов-на-ДонуЕлена ХахалеваАлександр ЧерновИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФКраснодарский краевой суд
 
 
