"Золотая судья" Хахалева была замужем за криминальным авторитетом

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Золотая судья" Елена Хахалева была замужем за криминальным авторитетом и в 2004 году фиктивно расторгла брак, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Супругом Хахалевой Е.В. являлся криминальный авторитет Хахалев Р.О. В 2004 году брак фиктивно расторгнут", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди бизнес-партнеров семьи Хахалевых также фигурирует еще один криминальных авторитет.

"Их основными бизнес-партнерами выступают сочинский криминальный авторитет Татулян Р.А. по прозвищу Робсон и член его преступной группировки Саркисян В.Д., а также совладелец группы строительных компаний "АВА" Арутюнян В.Г.", - добавил он.

В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Елены Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван ) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1,195 тысяч рублей. Позднее Хахалеву задержали в аэропорту Баку , но запрос об экстрадиции женщины не был удовлетворен азербайджанским судом.