Фигурантам дела о хищении в военно-космической академии огласили приговоры
2026-04-06T16:20:00+03:00
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сроки до 5 лет получили фигуранты дела о хищении более 16 миллионов рублей на фиктивном трудоустройстве в Военно-космическую академию имени Можайского в Петербурге, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Доказательства... признаны достаточными для вынесения судом обвинительного приговора в отношении работников федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского"
Минобороны России Кирилла Цветкова, Андрея Назарова
, Владимира Авдеева и Артемия Павлова", - говорится в сообщении.
Все они признаны виновными в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа в особо крупном размере, Цветков - также в мошенничестве в крупном размере.
Как рассказали в СК
, Цветков приговорен к 5 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей и лишением воинского звания "полковник запаса", а также права занимать ряд должностей на два года; Павлов получил три года колонии общего режима с лишением воинского звания "подполковник" и права занимать ряд должностей на срок 2 года. Авдеев и Назаров получили по 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Суд также частично удовлетворен гражданский иск, с осужденных солидарно взыскано более 1,6 миллиона рублей.
Установлено, что в 2021-2023 годах в ходе выполнения гособоронзаказа академия заключила контракты по разработке специального ПО с предприятиями на сумму свыше 300 миллионов рублей. Подельники организовали фиктивное трудоустройство в академию свыше 150 человек и похитили более 16,7 миллиона рублей бюджетных средств в виде их зарплаты. Кроме этого, в 2022-2023 годах Цветков получил от представителя фирмы 800 тысяч рублей за якобы содействие в заключении договора по разработке ПО, хотя такими полномочиями он не обладал.
На имущество осужденных – автомобили, денежные средства и объекты недвижимости – наложен арест на сумму более 30 миллионов рублей.