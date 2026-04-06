Фигурантам дела о хищении в военно-космической академии огласили приговоры

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сроки до 5 лет получили фигуранты дела о хищении более 16 миллионов рублей на фиктивном трудоустройстве в Военно-космическую академию имени Можайского в Петербурге, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Все они признаны виновными в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа в особо крупном размере, Цветков - также в мошенничестве в крупном размере.

Установлено, что в 2021-2023 годах в ходе выполнения гособоронзаказа академия заключила контракты по разработке специального ПО с предприятиями на сумму свыше 300 миллионов рублей. Подельники организовали фиктивное трудоустройство в академию свыше 150 человек и похитили более 16,7 миллиона рублей бюджетных средств в виде их зарплаты. Кроме этого, в 2022-2023 годах Цветков получил от представителя фирмы 800 тысяч рублей за якобы содействие в заключении договора по разработке ПО, хотя такими полномочиями он не обладал.