Студотряды присоединились к ликвидации последствий паводка в Дагестане

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские студенческие отряды (РСО) присоединились к ликвидации последствий паводка в Дагестане, сообщает пресс-службе РСО.
"Российские студенческие отряды сегодня занимаются работой по устранению последствий паводка и помощи людям в Дагестане", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя наблюдательного совета РСО Михаила Киселева.
Он подчеркнул, что бойцы студтрядов работают вместе с МЧС России по Республике Дагестан, региональным штабом "Мы вместе", представителями Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), а также местными администрациями и коммунальными службами.
В Дагестане 27-29 марта из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов, в том числе в Махачкале, из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.