ВСУ атаковали шахту в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Украинские боевики атаковали шахту "Белореченская" в ЛНР, под землей остаются более сорока горняков, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Ночью ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская", повреждена электроподстанция. Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей. С ними уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть", — заявил он.
Сейчас там работают экстренные службы, чтобы спасти людей, также им предстоит подключить шахту к электроснабжению.
В последние дни ВСУ усилили атаки на ЛНР. В субботу при ударе дрона по частному дому в селе Михайловка погибла семья из трех человек.
В ответ на атаки боевиков на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
22 июня 2022, 17:18