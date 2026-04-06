В Башкирии многодетная семья назвала новорожденную дочь Россией - РИА Новости, 06.04.2026
14:20 06.04.2026 (обновлено: 14:33 06.04.2026)
В Башкирии многодетная семья назвала новорожденную дочь Россией
В Башкирии многодетная семья назвала новорожденную дочь Россией - РИА Новости, 06.04.2026
В Башкирии многодетная семья назвала новорожденную дочь Россией
Многодетная семья Юлии и Евгения Евдокимовых из Башкирии назвали свою новорождённую дочь Россией, чтобы она выросла величественной и независимой личностью,...
2026-04-06T14:20:00+03:00
2026-04-06T14:33:00+03:00
россия
уфа
уфимский район
общество
семья
многодетная семья
дети
республика башкортостан
россия
уфа
уфимский район
республика башкортостан
россия, уфа, уфимский район, общество, семья, многодетная семья, дети, республика башкортостан
Россия, Уфа, Уфимский район, Общество, Семья, многодетная семья, Дети, Республика Башкортостан
В Башкирии многодетная семья назвала новорожденную дочь Россией

Многодетная семья Евдокимовых из Башкирии назвала новорожденную дочь Россией

© Фото : Перинатальный центр | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ | Уфа/ВКонтактеПоздравительный шарик и торт для новорожденной России и ее матери
Поздравительный шарик и торт для новорожденной России и ее матери - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Фото : Перинатальный центр | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ | Уфа/ВКонтакте
Поздравительный шарик и торт для новорожденной России и ее матери
УФА, 6 апр – РИА Новости. Многодетная семья Юлии и Евгения Евдокимовых из Башкирии назвали свою новорождённую дочь Россией, чтобы она выросла величественной и независимой личностью, сообщает Республиканский перинатальный клинический центр в Уфе.
"Встречаем девочку Россия! Именно так назвали свою новорождённую дочку Юлия Тимофеевна и Евгений Валерьевич Евдокимовы из Уфимского района. Малышка появилась на свет 27 марта в Республиканском клиническом перинатальном центре", - сообщает клиника на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Девочка стала третьим ребёнком в семье, где растут Ростислав и Радислава.
"Мы решили назвать её Россией, потому что это красиво и гордо, ведь она носит имя великой страны. Мы мечтаем, чтобы наша девочка выросла сильной, независимой личностью, такой же величественной, как и её имя", - приводятся в сообщении слова мамы малышки.
Родители намерены ласково называть дочь дома Росей или Росинкой.
"Мы верим, что имя поддерживает человека на всём жизненном пути — даёт ему силу, уверенность и помогает раскрывать лучшие качества. Отдельная огромная благодарность врачам центра за профессионализм, чуткость и заботу. Благодаря вам всё прошло благополучно", - цитирует клиника Евдокимову.
РоссияУфаУфимский районОбществоСемьямногодетная семьяДетиРеспублика Башкортостан
 
 
