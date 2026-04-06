В Башкирии многодетная семья назвала новорожденную дочь Россией

Поздравительный шарик и торт для новорожденной России и ее матери

Поздравительный шарик и торт для новорожденной России и ее матери

УФА, 6 апр – РИА Новости. Многодетная семья Юлии и Евгения Евдокимовых из Башкирии назвали свою новорождённую дочь Россией, чтобы она выросла величественной и независимой личностью, сообщает Республиканский перинатальный клинический центр в Уфе.

"Встречаем девочку Россия! Именно так назвали свою новорождённую дочку Юлия Тимофеевна и Евгений Валерьевич Евдокимовы из Уфимского района . Малышка появилась на свет 27 марта в Республиканском клиническом перинатальном центре", - сообщает клиника на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

Девочка стала третьим ребёнком в семье, где растут Ростислав и Радислава.

"Мы решили назвать её Россией , потому что это красиво и гордо, ведь она носит имя великой страны. Мы мечтаем, чтобы наша девочка выросла сильной, независимой личностью, такой же величественной, как и её имя", - приводятся в сообщении слова мамы малышки.

Родители намерены ласково называть дочь дома Росей или Росинкой.