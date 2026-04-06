Рублев заявил, что принял "лошадиную дозу" обезболивающих во время матча

"При счете 4:3 я начал чувствовать боль, и после затяжного розыгрыша она обострилась. Я принял лошадиную дозу обезболивающих и лекарств. Не знаю, посмотрим, как мое тело будет чувствовать себя через 5-6 часов или завтра", - приводит слова Рублева Tenis News.

"Это была точно моральная победа, потому что в один момент я подумал: "Окей, это конец. Давай просто примем это и доверимся процессу". Это помогло закончить первый сет и не думать о том, что я проигрываю во втором. В итоге, не знаю как, но я начал чувствовать себя лучше, смог бороться дальше и выиграл матч", - добавил спортсмен.