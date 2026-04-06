17:12 06.04.2026
Рублев заявил, что принял "лошадиную дозу" обезболивающих во время матча
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что ему пришлось принять "лошадиную дозу" обезболивающих и лекарств во время матча первого круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло.
В понедельник Рублев обыграл португальца Нуну Боржеша со счетом 6:4, 1:6, 6:1 и вышел во второй круг турнира. После первого сета спортсмен обратился за медицинской помощью из-за проблем с шеей.
«
"При счете 4:3 я начал чувствовать боль, и после затяжного розыгрыша она обострилась. Я принял лошадиную дозу обезболивающих и лекарств. Не знаю, посмотрим, как мое тело будет чувствовать себя через 5-6 часов или завтра", - приводит слова Рублева Tenis News.
"Это была точно моральная победа, потому что в один момент я подумал: "Окей, это конец. Давай просто примем это и доверимся процессу". Это помогло закончить первый сет и не думать о том, что я проигрываю во втором. В итоге, не знаю как, но я начал чувствовать себя лучше, смог бороться дальше и выиграл матч", - добавил спортсмен.
В следующем раунде Рублев сыграет с победителем в паре Зизу Бергс (Бельгия) - Адриан Маннарино (Франция).
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Хачанов проиграл 27-й ракетке мира в первом круге "Мастерса"
