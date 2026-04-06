Рублев вышел во второй круг "Мастерса" в Монте-Карло

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 миллиона евро.

Встреча завершилась победой посеянного под 13-м номером Рублева над португальцем Нуну Боржешем со счетом 6:4, 1:6, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.