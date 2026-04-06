В "Динамо" оценили шансы Ротенберга стать главным тренером клуба

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент московского "Динамо" Виктор Воронин заявил, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не планирует назначать Романа Ротенберга на пост главного тренера команды.
По ходу регулярного чемпионата московская команда расторгла контракт с Алексеем Кудашовым и назначила на пост главного тренера Вячеслава Козлова, который до этого был ассистентом Кудашова. Ранее СМИ писали, что Ротенберг может возглавить команду в случае увольнения Козлова после вылета "Динамо" из Кубка Гагарина.
«
"Когда мы пригласили Кудашова в роли тренера, ему было предоставлено три года для реализации его программы, которая лично мне нравилась. Но пошли спады, и произошла смена тренера. Ротенберг? Вопрос о его назначении на пост главного тренера не стоит. Роман Ротенберг входит в состав совета директоров", - заявил Воронин на пресс-конференции по итогам сезона.
"Бело-голубые" проиграли минскому "Динамо" в четырех матчах серии первого раунда плей-офф КХЛ и завершили свое участие в сезоне-2025/26.