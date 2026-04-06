Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:35 06.04.2026 (обновлено: 12:38 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/rotenberg-2085419030.html
В "Динамо" оценили шансы Ротенберга стать главным тренером клуба
В "Динамо" оценили шансы Ротенберга стать главным тренером клуба
Президент московского "Динамо" Виктор Воронин заявил, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не планирует назначать Романа Ротенберга на пост главного... РИА Новости Спорт, 06.04.2026
хоккей
спорт
роман ротенберг
алексей кудашов
вячеслав козлов
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк динамо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026572247_264:0:3338:1729_1920x0_80_0_0_28adebeb9066f5639f152d87814e2a0f.jpg
https://ria.ru/20260406/lyuzenkov-2085412454.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026572247_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_8acae5d42a51807e7391343bec6bced9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Фото : Иллюстрация РИА Новости / пресс-служба ХК СКАРоман Ротенберг
Роман Ротенберг - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Фото : Иллюстрация РИА Новости / пресс-служба ХК СКА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент московского "Динамо" Виктор Воронин заявил, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не планирует назначать Романа Ротенберга на пост главного тренера команды.
По ходу регулярного чемпионата московская команда расторгла контракт с Алексеем Кудашовым и назначила на пост главного тренера Вячеслава Козлова, который до этого был ассистентом Кудашова. Ранее СМИ писали, что Ротенберг может возглавить команду в случае увольнения Козлова после вылета "Динамо" из Кубка Гагарина.
«
"Когда мы пригласили Кудашова в роли тренера, ему было предоставлено три года для реализации его программы, которая лично мне нравилась. Но пошли спады, и произошла смена тренера. Ротенберг? Вопрос о его назначении на пост главного тренера не стоит. Роман Ротенберг входит в состав совета директоров", - заявил Воронин на пресс-конференции по итогам сезона.
"Бело-голубые" проиграли минскому "Динамо" в четырех матчах серии первого раунда плей-офф КХЛ и завершили свое участие в сезоне-2025/26.
ХоккейСпортРоман РотенбергАлексей КудашовВячеслав КозловКХЛ 2025-2026ХК Динамо (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    Завершен
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Дженоа
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Рубин
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Милан
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Вильярреал
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала