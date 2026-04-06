"Бессмертный полк России" зарегистрировал в Роспатенте эмблему

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" зарегистрировало в Роспатенте эмблемы, под которыми пройдет акция, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Согласно документу, организация подала заявки на регистрацию в октябре 2023 года, в апреле этого года Роспатент принял решение зарегистрировать товарные знаки сроком действия до 2033 года.
Apple хочет зарегистрировать новый товарный знак в России
28 марта, 01:40
Эмблемы выполнены в форме красной звезды, внутри которой расположен Георгий Победоносец, а сверху надпись "Бессмертный полк".
Согласно заявкам, с этими логотипами можно будет производить диски звукозаписи, фильмы, рекламу, а также заниматься организацией конкурсов.
«
"Данные товарные знаки были зарегистрированы, чтобы эмблема "Бессмертного полка" не использовалась никем в коммерческих целях", - рассказала РИА Новости руководитель исполкома "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина.
Путин назвал "Бессмертный полк" уникальным явлением
8 декабря 2025, 10:30