Умер бывший глава WADA и почетный член МОК Крейг Риди

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Бывший президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди умер в возрасте 84 лет, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК)
"МОК с глубокой скорбью сообщает о кончине почетного члена организации сэра Крейга Риди в возрасте 84 лет. В знак уважения олимпийский флаг будет приспущен на три дня у Олимпийского дома в Лозанне", - говорится в сообщении.
Риди был третьим президентом WADA и руководил агентством с 2014 по 2019 год. Во время его руководства организация выявила нарушения в базе данных московской антидопинговой лаборатории, после чего Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия на четыре года, а российские спортсмены отстранены от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом страны. В 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) уменьшил срок наказания до двух лет.
Также Риди занимал пост председателя Британской олимпийской ассоциации (1992-2005), в 2006 году получил звание рыцаря. В МОК Риди с 2012 по 2016 год занимал должность вице-президента. Во времена спортивной карьеры британец был бадминтонистом с 1962 по 1970 год. В 1981-1984 годах он возглавлял Международную федерацию бадминтона.