РЭЦ фиксирует рост интереса к Африке со стороны российских компаний

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) видит рост интереса к Африканскому континенту со стороны российских компаний, а также увеличение числа африканский компаний, готовых к сотрудничеству с Россией, отмечает компания в своем пресс-релизе.

"Об этом сообщил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков на Международном транспортно-логистическом форуме. В рамках сессии о развитии через доступ к глобальным рынкам участники обсудили взаимодействие России и Африки в сфере логистики. Никита Гусаков отметил, что для эффективного сотрудничества с Африканским континентом необходим комплексный подход, предусматривающий одновременное развитие логистики, производства и электроэнергетики – так, чтобы логистика способствовала расширению производства, а электроэнергетика обеспечивала его потребности", - говорится в сообщении.

Гусаков также заявил, что ближайшие десятилетия Африка будет сосредоточена на развитии инфраструктуры, а результата добьются те компании, которые смогут предложить наиболее эффективные решения. "Секрет успеха – в альянсе. Необходимо объединять усилия как с местными партнерами, так и с другими регионами – Ближний Восток, Китай, Турция. Через соединение усилий с нашими коллегами из других стран мы сможем реализовать крупные проекты. При этом также важно мобилизовывать ресурсы внутри Африканского континента", – добавил Гусаков.

Помимо транспортной, не менее важной является логистика расчетов. Он рассказал, что сейчас товарооборот в Африке обслуживается через непрямые каналы расчетов, что ведет к удорожанию продукции. В связи с этим необходимо работать над формированием прямой расчетной инфраструктуры и использовать альтернативные механизмы расчетов. При этом он затронул вопросы криптовалюты и отметил, что такой вид расчетов уже широко распространен в Африке и активно используется даже для повседневных платежей.

В завершении выступления Гусаков упомянул о человеческом капитале и кадровой инфраструктуре. Сейчас активно развивается сотрудничество между странами в сфере образования – создаются совместные обучающие программы и увеличивается количество квот на обучение африканских студентов в российских университетах.

Все это способствует укреплению отношений, а также развитию промышленности и увеличению товарооборота между странами.

