ПВО уничтожила шесть беспилотников над Воронежской областью

По предварительным данным, в результате падения сбитого БПЛА и возникшего возгорания крыши склада пострадал мужчина 1986 года рождения. С ожогами он доставлен в больницу.

Кроме того, повреждены четыре частных дома: в двух зафиксированы повреждения мансарды, в одном - окон, ещё в одном - стены. На месте работают оперативные службы.