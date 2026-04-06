Четыре очка Малкина и Чинахова помогли "Питтсбургу" победить в матче НХЛ

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" на своем льду обыграл "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1). В составе победителей дубль оформил Рикард Ракелль (20-я, 39-я минуты), также по шайбе забросили Эльмер Седерблом (12), Сидни Кросби (17) и Брайан Раст (44). У "Флориды" отличились Коул Швиндт (17) и Картер Верхаге (55).
05 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
11:00 • Эльмер Сёдерблум
16:50 • Сидней Кросби
19:12 • Рикард Ракелл
38:08 • Рикард Ракелл
43:48 • Брайан Раст
16:15 • Коул Швиндт
54:15 • Картер Верхаг
Российские нападающие "Питтсбурга" Егор Чинахов и Евгений Малкин записали на свой счет по две результативные передачи. Вратарь "Флориды" Даниил Тарасов совершил 18 сейвов.
"Питтсбург" (96 очков) одержал четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ и располагается на втором месте в столичном дивизионе. "Флорида" (77), которая ранее лишилась шансов попасть в плей-офф, идет на последнем, восьмом месте в Атлантическом дивизионе.