00:51 06.04.2026 (обновлено: 00:56 06.04.2026)
Четыре очка Малкина и Чинахова помогли "Питтсбургу" победить в матче НХЛ
"Питтсбург Пингвинз" на своем льду обыграл "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.04.2026
спорт, рикард ракелл, егор чинахов, евгений малкин, питтсбург пингвинз, флорида пантерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Рикард Ракелл, Егор Чинахов, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз, Флорида Пантерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" на своем льду обыграл "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1). В составе победителей дубль оформил Рикард Ракелль (20-я, 39-я минуты), также по шайбе забросили Эльмер Седерблом (12), Сидни Кросби (17) и Брайан Раст (44). У "Флориды" отличились Коул Швиндт (17) и Картер Верхаге (55).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Питтсбург
5 : 2
Флорида
11:00 • Эльмер Сёдерблум
16:50 • Сидней Кросби
(Егор Чинахов, Брайан Раст)
19:12 • Рикард Ракелл
(Сидней Кросби, Евгений Малкин)
38:08 • Рикард Ракелл
(Евгений Малкин, Томас Новак)
43:48 • Брайан Раст
(Сидней Кросби, Егор Чинахов)
16:15 • Коул Швиндт
(Винни Хиностроза, Густав Форслинг)
54:15 • Картер Верхаг
(Сет Джонс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российские нападающие "Питтсбурга" Егор Чинахов и Евгений Малкин записали на свой счет по две результативные передачи. Вратарь "Флориды" Даниил Тарасов совершил 18 сейвов.
"Питтсбург" (96 очков) одержал четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ и располагается на втором месте в столичном дивизионе. "Флорида" (77), которая ранее лишилась шансов попасть в плей-офф, идет на последнем, восьмом месте в Атлантическом дивизионе.
