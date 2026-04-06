В Ленинградской области локализовали скопление нефтепродуктов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Локальное скопление нефтепродуктов было обнаружено на берегу Финского залива в районе деревни Логи Кингисеппского района Ленинградской области, оно локализовано и не представляет угрозы для близлежащих территорий, сообщила председатель регионального комитета государственного экологического надзора Рамила Агаева.
По ее словам, по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко комитетом государственного экологического надзора был организован масштабный мониторинг береговой линии Финского залива.

"Сегодня утром специалистами комитета было обнаружено локальное скопление нефтепродуктов на береговой линии в районе деревни Логи Кингисеппского района… В данный момент загрязнение локализовано, то есть прекращено его расширение, и оно не представляет угрозы для близлежащих территорий", - сказала Агаева, слова которой приводит областное правительство.
Она сообщила, что в настоящий момент принимаются меры по ликвидации загрязнения.

"Также в ближайшее время планируется заключение договора со специализированной организацией, обладающей собственным флотом, для оперативного устранения возможных экологических угроз в будущем. Губернатором Ленинградской области принято решение выделить средства на эти работы из резервного фонда губернатора", - сообщила глава комитета.
Агаева отметила, что место, где обнаружено скопление нефтепродуктов, находится на значительном отдалении от территории Сосновоборского городского округа.
