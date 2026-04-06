Мурашко назвал сезон гриппа и ОРВИ в России достаточно прогнозируемым

СУХУМ, 6 апр - РИА Новости. Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России был достаточно прогнозируемым, вакцины обеспечили защиту от роста заболеваемости, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Эпидсезон в целом, назвать его напряженным - это неправильно, он был достаточно прогнозируемым. Вакцины, используемые против гриппа, обеспечили защиту от роста заболеваемости", - сказал министр.

Он добавил, что обычно за гриппом А приходит грипп B, но в этом году не было повышения заболеваемости гриппом B.