Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Динамо" оценил перспективы Михеева возобновить карьеру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
14:08 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/mikheev-2085444909.html
Гендиректор "Динамо" оценил перспективы Михеева возобновить карьеру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038147394_80:540:2762:2048_1920x0_80_0_0_ff97fcdc11d6d31f504137c439de56bb.jpg
https://ria.ru/20260406/kudashov-2085437694.html
Гендиректор "Динамо" оценил перспективы Михеева возобновить карьеру

Гендиректор "Динамо" Сушко: на данный момент Михеев не может продолжить карьеру

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАртём Михеев
Артём Михеев - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Сергей Сушко сообщил журналистам, что отчеты врачей на данный момент исключают для нападающего команды Артема Михеева возможность продолжить игровую карьеру.
Михеев из-за проблем с сердцем пропустил сезон-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по итогам которого "Динамо" выбыло в первом раунде плей-офф, уступив в серии минскому "Динамо" (0-4).
«
"Весь сезон прикладывали усилия, чтобы он вернулся в состав. На данный момент пресс-релиз врачей такой, что он не может продолжать карьеру. Недавно я с ним встретился, и он сказал, что он по-новому начнет проходить обследования", - сказал Сушко.
Главный тренер "Динамо" Вячеслав Козлов также отметил наличие травмы спины у Седрика Пакетта. Канадский форвард, имеющий российское гражданство, провел 21 матч в сезоне-2025/26 и набрал 10 очков (6 голов и 4 передачи).
"Некоторые игроки сами виноваты. Как мне известно, Пакетт уже на предсезонку приехал неподготовленным. В итоге подготовка была форсирована, и его травма спины усугубилась. В отпуске надо не только отдыхать, но и готовиться к новому сезону. О'Делл, Комтуа, Пакетт - почему-то в основном такие проблемы у североамериканцев", - отметил Козлов.
Алексей Кудашов - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Руководство "Динамо" объяснило, за какие ошибки был уволен Кудашов
Вчера, 13:37
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    Завершен
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Дженоа
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Рубин
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Милан
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Вильярреал
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала