Гендиректор "Динамо" оценил перспективы Михеева возобновить карьеру

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Сергей Сушко сообщил журналистам, что отчеты врачей на данный момент исключают для нападающего команды Артема Михеева возможность продолжить игровую карьеру.

Михеев из-за проблем с сердцем пропустил сезон-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по итогам которого "Динамо" выбыло в первом раунде плей-офф, уступив в серии минскому "Динамо" (0-4).

"Весь сезон прикладывали усилия, чтобы он вернулся в состав. На данный момент пресс-релиз врачей такой, что он не может продолжать карьеру. Недавно я с ним встретился, и он сказал, что он по-новому начнет проходить обследования", - сказал Сушко.

Главный тренер "Динамо" Вячеслав Козлов также отметил наличие травмы спины у Седрика Пакетта. Канадский форвард, имеющий российское гражданство, провел 21 матч в сезоне-2025/26 и набрал 10 очков (6 голов и 4 передачи).

"Некоторые игроки сами виноваты. Как мне известно, Пакетт уже на предсезонку приехал неподготовленным. В итоге подготовка была форсирована, и его травма спины усугубилась. В отпуске надо не только отдыхать, но и готовиться к новому сезону. О'Делл, Комтуа, Пакетт - почему-то в основном такие проблемы у североамериканцев", - отметил Козлов.