В Дагестане эвакуировали более четырех тысяч человек из-за прорыва дамбы

"В Дербентском районе из-за повышения уровня воды в Геджухском водохранилище произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. В превентивных целях из 4 микрорайонов, попадающих в зону затопления, было эвакуировано более 4 тысяч человек", - говорится в сообщении.