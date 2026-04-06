ВСУ атаковали здание администрации Старобельского округа в ЛНР

Удар ВСУ по зданию администрации Старобельского округа в ЛНР. 6 апреля 2026

ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Два человека ранены при ударе ВСУ по зданию администрации Старобельского округа в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Очередной подлый варварский удар ВСУ . В разгар рабочего дня укронацисты прицельно ударили по зданию администрации Старобельского муниципального округа", - говорится в сообщении Пасечника на платформе Max

Глава региона уточнил, что сотрудники администрации успели вовремя эвакуироваться.

"Пострадали проходящие мимо жители. Девушка 2001 г.р. и мужчина 1946 г.р. Им оказывается необходимая медицинская помощь. За жизнь мужчины борются врачи, он находится в тяжёлом состоянии в реанимации", - уточнил Пасечник.