ВСУ атаковали здание администрации Старобельского округа в ЛНР - РИА Новости, 06.04.2026
13:40 06.04.2026 (обновлено: 16:43 06.04.2026)
ВСУ атаковали здание администрации Старобельского округа в ЛНР
ВСУ атаковали здание администрации Старобельского округа в ЛНР - РИА Новости, 06.04.2026
ВСУ атаковали здание администрации Старобельского округа в ЛНР
Два человека ранены при ударе ВСУ по зданию администрации Старобельского округа в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости, 06.04.2026
луганская народная республика, вооруженные силы украины, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник
ВСУ атаковали здание администрации Старобельского округа в ЛНР

При атаке ВСУ по зданию администрации в ЛНР пострадали два человека

© Фото : Леонид Пасечник/MAXУдар ВСУ по зданию администрации Старобельского округа в ЛНР. 6 апреля 2026
Удар ВСУ по зданию администрации Старобельского округа в ЛНР. 6 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Удар ВСУ по зданию администрации Старобельского округа в ЛНР. 6 апреля 2026
ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Два человека ранены при ударе ВСУ по зданию администрации Старобельского округа в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Очередной подлый варварский удар ВСУ. В разгар рабочего дня укронацисты прицельно ударили по зданию администрации Старобельского муниципального округа", - говорится в сообщении Пасечника на платформе Max.
Глава региона уточнил, что сотрудники администрации успели вовремя эвакуироваться.
"Пострадали проходящие мимо жители. Девушка 2001 г.р. и мужчина 1946 г.р. Им оказывается необходимая медицинская помощь. За жизнь мужчины борются врачи, он находится в тяжёлом состоянии в реанимации", - уточнил Пасечник.
Сообщается, что повреждения также получили и другие гражданские объекты, расположенные рядом, в том числе отделение МФЦ, дворец культуры, банковское отделение, магазин.
Вид Новороссийска - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Новороссийске при атаке дронов ВСУ получили повреждения 25 домов
Вчера, 12:48
 
