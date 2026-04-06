Премьер Ливана выступил против любых форм военного присутствия Израиля

БЕЙРУТ, 6 апр - РИА Новости. Власти Ливана против любого израильского присутствия на своей территории, в том числе против создания буферных зон на юге страны, заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам в ходе телефонного разговора со своим испанским коллегой Педро Санчесом.
"Премьер-министр Салам высоко оценил поддержку Испании как на гуманитарном, так и на политическом уровнях, а также ее вклад в силы UNIFIL. Он подчеркнул, что израильское вторжение в Ливан под предлогом создания буферной зоны или зоны безопасности является полностью неприемлемым, и призвал Израиль прекратить военные операции и вывести свои силы со всей территории Ливана", - написано в заявлении, опубликованном пресс-службой правительства.
Санчес со своей стороны выразил поддержку Испании Ливану, его территориальной целостности и решениям ливанского правительства, особенно в части запрета военной деятельности движения "Хезболлах". Он также осудил нападения на миротворческие силы ООН и подчеркнул необходимость проведения соответствующих расследований.
Кроме того, Санчес отметил, что Испания привержена поддержке ливанского народа и уже выделила дополнительную гуманитарную помощь в размере 9 миллионов евро.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявлял, что армия Израиля намерена контролировать безопасность на территории от северной границы Израиля до реки Литани в Ливане, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы. По словам министра все дома в пограничных ливанских поселениях будут снесены, а их 600 тысяч жителей не смогут вернуться, пока не будет обеспечена безопасность северных территорий Израиля.