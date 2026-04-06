Премьер Ливана выступил против любых форм военного присутствия Израиля

БЕЙРУТ, 6 апр - РИА Новости. Власти Ливана против любого израильского присутствия на своей территории, в том числе против создания буферных зон на юге страны, заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам в ходе телефонного разговора со своим испанским коллегой Педро Санчесом.