Как выбрать кулич и не навредить здоровью: советы диетологов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В магазинах — огромный выбор пасхальных куличей. Но какой же выбрать, чтобы и вкусным был, и по здоровью не ударил? Вот что говорят специалисты.

Это имеет значение

В преддверии Пасхи специалисты Роскачества рассказали, как не ошибиться при покупке главного праздничного угощения. В беседе с РИА Новости эксперты перечислили ключевые параметры, на которые стоит обратить внимание: состав, этикетка и вес изделия. Например, очень тяжелый кулич рискует оказаться непропеченным, а подозрительно легкий — произведенным с активным использованием пищевых добавок.

Также на упаковке обязательно должны быть указаны: наименование продукта, изготовитель, пищевая ценность, полный состав, сведения о содержании аллергенов и ГМО, масса нетто, дата изготовления и срок годности, условия хранения, данные об упаковке. Кроме того, на этикетке должен присутствовать единый знак обращения на рынке (ЕАС). Без него продукцию приобретать категорически не рекомендуется.

Качественный кулич легко узнать и по внешним признакам. Поверхность должна быть целой, без трещин, украшения — равномерно распределены. Мякиш у хорошего кулича упругий и хорошо пропеченный, с равномерной пористостью. Нажмите на него пальцем: если форма быстро восстановилась, то перед вами достойный экземпляр. Эксперты советуют хранить кулич в оригинальной упаковке, строго соблюдая условия, указанные на этикетке. Обычно это комнатная температура — от 15 до 20 градусов.

Срок годности классического кулича в среднем не превышает 15 суток, хотя в отдельных случаях может доходить до 40. Эксперты настаивают, что внимательность и дотошность при выборе — залог не только вкусного, но и безопасного праздника.

Важен не только состав

Какой же кулич выбрать? Специалисты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на состав. Так, классическая рецептура кулича подразумевает минимально обработанные ингредиенты: пшеничную муку высшего сорта, куриные яйца, сливочное масло, молоко, сахар, дрожжи, а также сухофрукты — изюм или цукаты. Именно такой состав отражает традиционную технологию сдобной выпечки и дает предсказуемую пищевую ценность.

Особое внимание эксперты в беседе с "Известиями" советуют обращать на наличие натурального сливочного масла, а не его заменителей. Яйца, в свою очередь, обеспечивают организм полноценным белком, а натуральные ароматизаторы допустимы, если они имеют природное происхождение.

При этом есть важный момент. Продукты со сложным, многосоставным набором ингредиентов могут содержать нежелательные компоненты — маргарины, частично гидрогенизированные масла и избыток пищевых добавок. Такие вещества способны негативно влиять на липидный обмен и работу желудочно-кишечного тракта. А чем проще и понятнее состав кулича, тем безопаснее праздничное угощение.

Но обращать внимание нужно не только на состав, но и на срок годности. Секрет прост: чем меньше срок годности у кулича, тем натуральнее его состав.

"Чем дольше срок хранения кулича, тем выше вероятность того, что в него добавили какие-либо стабилизаторы, — объясняет АиФ представительница национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. — Лучше выбирать кулич с меньшим сроком хранения и внимательно изучать состав".

Кроме того, диетолог напомнила: кулич — это очень высококалорийное блюдо, поэтому увлекаться им не стоит. А для тех, кто хочет снизить содержание сахара, есть альтернатива: можно приготовить праздничную выпечку дома, используя подсластители вместо обычного сахара. Так и вкус сохранится, и здоровье будет в меньшей опасности.

Священник советует не готовить самому

В дни Страстной седмицы верующим не стоит проводить драгоценное время у плиты, поскольку гораздо важнее посещать богослужения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

"Хотел бы порекомендовать не тратить свое драгоценное время в совершенно уникальные дни Страстной седмицы на приготовление куличей и пасок, потому что тем самым вы себя духовно обкрадываете, — посоветовал он. — Лучше купите кулич в магазине и приходите на замечательные службы".

Особое внимание священнослужитель советует уделить богослужениям, посвященным чтению 12 Евангелий, а также службам погребения Спасителя — в Страстные четверг, пятницу и субботу.

"Лучше в эти дни стоять на службах, а не у плиты", — подчеркнул Береговой. На вопрос, есть ли какие-то церковные каноны, которые запрещают делать слишком изысканные или чрезмерно роскошные куличи, он ответил, что Церковь никак не регламентирует рецепты пасхальной выпечки.

"Готовьте как угодно: хоть дубайский, хоть ярославский, хоть гренадерский кулич приносите. Все освятим", — сказал священник.