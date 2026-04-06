06:30 06.04.2026 (обновлено: 13:36 06.04.2026)
Священник призвал россиян не готовить пасхальный кулич, а купить в магазине
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой в беседе с РИА Новости посоветовал в Страстную седмицу не тратить время на приготовление кулича и пасхи, а посещать богослужения.
"Хотел бы порекомендовать не тратить свое драгоценное время в совершенно уникальные дни Страстной седмицы на приготовление куличей и пасок, потому что тем самым вы себя духовно обкрадываете: лучше купите кулич в магазине и приходите на замечательные службы Страстной Седмицы", - сказал собеседник агентства.
Береговой уточнил, что лучше посетить службы, посвященные чтению 12 Евангелий, погребению Спасителя, в Страстные четверг, пятницу, субботу.
"Лучше в эти дни стоять на службах, а не у плиты", - подчеркнул священнослужитель.
Рецепты куличей не регулируются никакими канонами, добавил Береговой.
"Готовьте как угодно: хоть дубайский, хоть ярославский, хоть гренадерский кулич приносите. Все освятим", - призвал руководитель миссионерского отдела.
Страстная седмица, во время которой верующие вспоминают страдания Иисуса Христа, его казнь на кресте, в этом году начнется 6 апреля и завершится вместе с Великим постом накануне Пасхи: 11 апреля. Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отметят 12 апреля.
