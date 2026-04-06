https://ria.ru/20260406/paskha-2085364576.html
Священник призвал россиян не готовить пасхальный кулич, а купить в магазине
Священник призвал россиян не готовить пасхальный кулич, а купить в магазине - РИА Новости, 06.04.2026
Священник призвал россиян не готовить пасхальный кулич, а купить в магазине
Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой в беседе с РИА Новости посоветовал в Страстную седмицу не тратить время на РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T06:30:00+03:00
2026-04-06T06:30:00+03:00
2026-04-06T13:36:00+03:00
религия
иисус христос
русская православная церковь
религиозные праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155296/86/1552968642_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_4c2c30586fd84e1708d954c99aac5ea5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155296/86/1552968642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_379f38ab4be870ba269f3bb20ca62e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иисус христос, русская православная церковь, религиозные праздники
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Религиозные праздники
Священник призвал россиян не готовить пасхальный кулич, а купить в магазине
РИА Новости: священник Береговой посоветовал не готовить самим кулич и пасху
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой в беседе с РИА Новости посоветовал в Страстную седмицу не тратить время на приготовление кулича и пасхи, а посещать богослужения.
"Хотел бы порекомендовать не тратить свое драгоценное время в совершенно уникальные дни Страстной седмицы на приготовление куличей и пасок, потому что тем самым вы себя духовно обкрадываете: лучше купите кулич в магазине и приходите на замечательные службы Страстной Седмицы", - сказал собеседник агентства.
Береговой уточнил, что лучше посетить службы, посвященные чтению 12 Евангелий, погребению Спасителя, в Страстные четверг, пятницу, субботу.
"Лучше в эти дни стоять на службах, а не у плиты", - подчеркнул священнослужитель.
Рецепты куличей не регулируются никакими канонами, добавил Береговой.
"Готовьте как угодно: хоть дубайский, хоть ярославский, хоть гренадерский кулич приносите. Все освятим", - призвал руководитель миссионерского отдела.
Страстная седмица, во время которой верующие вспоминают страдания Иисуса Христа
, его казнь на кресте, в этом году начнется 6 апреля и завершится вместе с Великим постом накануне Пасхи: 11 апреля. Пасху в 2026 году в Русской православной церкви
отметят 12 апреля.