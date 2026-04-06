Глава РАН рассказал о вкладе ученых в освоение космоса

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Российской академии наук Геннадий Красников принял участие в проекте Радио Sputnik и ON Медиа "Первые среди звезд" и рассказал о ключевой роли научного сообщества в становлении и развитии космической программы страны.
Подкаст Радио Sputnik и холдинга ON Медиа (ранее – МТС Медиа) "Первые среди звезд" выходит в рамках Недели космоса при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества.
«
"Руководство страны поддержало подходы Академии Наук СССР по освоению космоса. Оно уполномочило Академию стать главной организацией в нашей стране с точки зрения обеспечения общего научного руководства космической программы. С тех пор ни одно важное решение в области космических исследований и освоения космоса не обходится без Академии наук", – заявил глава РАН.
В выпуске глава РАН подчеркнул важность совместной работы государства и научного сообщества в реализации отечественной космической программы.
Проект "Первые среди звезд" выходит в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik, на портале "Хроники Времени", запущенном холдингом ON Медиа.
Ведущими проекта также стали гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, первый зампредседателя правительства РФ, министр культуры Ольга Любимова, статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Кроме того, выпуски проведут официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава Центра подготовки космонавтов, летчик-космонавт, Герой России Олег Кононенко и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.
