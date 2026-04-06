Глава РАН рассказал о вкладе ученых в освоение космоса - РИА Новости, 06.04.2026
15:31 06.04.2026 (обновлено: 18:56 06.04.2026)
Глава РАН рассказал о вкладе ученых в освоение космоса
Президент Российской академии наук Геннадий Красников принял участие в проекте Радио Sputnik и ON Медиа "Первые среди звезд" и рассказал о ключевой роли... РИА Новости, 06.04.2026
Россия, СССР, Земля, Геннадий Красников, Дмитрий Киселев, Вячеслав Володин, Российская академия наук, Роскосмос, 65-летие полета Гагарина в космос
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Российской академии наук Геннадий Красников принял участие в проекте Радио Sputnik и ON Медиа "Первые среди звезд" и рассказал о ключевой роли научного сообщества в становлении и развитии космической программы страны.
Подкаст Радио Sputnik и холдинга ON Медиа (ранее – МТС Медиа) "Первые среди звезд" выходит в рамках Недели космоса при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества.
«
"Руководство страны поддержало подходы Академии Наук СССР по освоению космоса. Оно уполномочило Академию стать главной организацией в нашей стране с точки зрения обеспечения общего научного руководства космической программы. С тех пор ни одно важное решение в области космических исследований и освоения космоса не обходится без Академии наук", – заявил глава РАН.
Красников озвучил первый эпизод подкаста "Мечтатели и инженеры", посвященный предпосылкам космической эры – от знаменитой Всесоюзной конференции по изучению стратосферы 1934 года до запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
В выпуске глава РАН подчеркнул важность совместной работы государства и научного сообщества в реализации отечественной космической программы.
Проект "Первые среди звезд" выходит в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik, на портале "Хроники Времени", запущенном холдингом ON Медиа.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Росархив раскрыл данные о поездках Гагарина за рубеж после полета в космос
2 апреля, 07:34
Ведущими проекта также стали гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, первый зампредседателя правительства РФ, министр культуры Ольга Любимова, статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Кроме того, выпуски проведут официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава Центра подготовки космонавтов, летчик-космонавт, Герой России Олег Кононенко и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Радио Sputnik – информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в Сети. По данным Медиалогии, является самой цитируемой радиостанцией в России.
ON Медиа (ранее – МТС Медиа) – контентный холдинг, который объединяет бизнесы группы МТС в сфере развлечений онлайн и офлайн. В медиахолдинг входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок.
Первый Российский космический форум - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
"Росконгресс" опубликовал программу Российского космического форума
Вчера, 15:08
 
