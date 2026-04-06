Федерация велосипедного спорта объявила о смерти двух заслуженных тренеров
Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) объявила о смерти тренеров Валерия Захарова и Владимира Конарева.
2026-04-06T17:13:00+03:00
Федерация велосипедного спорта объявила о кончине тренеров Захарова и Конарева
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) объявила о смерти тренеров Валерия Захарова и Владимира Конарева.
"Российский велоспорт понес невосполнимые утраты. С глубоким прискорбием сообщаем, что ушли из жизни выдающиеся наставники, воспитавшие целую плеяду чемпионов и посвятившие свою жизнь развитию нашего вида спорта - Валерий Иванович Захаров и Владимир Васильевич Конарев. Светлая память о великих тренерах навсегда останется в наших сердцах и в новых победах их воспитанников", - говорится в заявлении федерации в Telegram-канале.
Захаров был тренером олимпийского чемпиона Анатолия Чуканова, призера чемпионата мира Светланы Рожковой и четырехкратного участника Олимпийских игр Сергея Рысенко. Специалист родился в 1948 году.
Конарев был наставником мастеров международного класса, среди которых Анатолий Колунов, Эдуард Бакеев, Николай Николаев, Виктор Хрипушин и Валерий Шаров.