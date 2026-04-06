Тренер "Динамо" объяснил фразу "он меня задолбал" в отношении Комтуа
13:22 06.04.2026 (обновлено: 14:49 06.04.2026)
Тренер "Динамо" объяснил фразу "он меня задолбал" в отношении Комтуа
Тренер "Динамо" объяснил фразу "он меня задолбал" в отношении Комтуа - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Тренер "Динамо" объяснил фразу "он меня задолбал" в отношении Комтуа
Главный тренер московского "Динамо" Вячеслав Козлов объяснил, что его фраза "он меня задолбал" о хоккеисте команды Максиме Комтуа, прозвучавшая в диалоге с... РИА Новости Спорт, 06.04.2026
спорт, вячеслав козлов, джордан уил, континентальная хоккейная лига (кхл), хк динамо
Хоккей, Спорт, Вячеслав Козлов, Джордан Уил, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Динамо
Тренер "Динамо" объяснил фразу "он меня задолбал" в отношении Комтуа

Козлов объяснил фразу "он меня задолбал" про Комтуа желанием угодить судьям

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Динамо" Вячеслав Козлов объяснил, что его фраза "он меня задолбал" о хоккеисте команды Максиме Комтуа, прозвучавшая в диалоге с арбитром, была намеренной попыткой снизить напряжение в общении с судьями.
Ранее в соцсетях КХЛ был опубликован видеоролик с матча первого раунда Кубка Гагарина между московским и минским "Динамо". На видео судья, на котором был закреплен микрофон, подъезжает к скамейке "Динамо" и предупреждает, что готов удалить Комтуа из-за непрекращающегося хамства со стороны игрока, на что Козлов ответил, что канадец его "уже тоже задолбал". Позднее игрок "Динамо" Джордан Уил попросил арбитра не судить команду по действиям одного хоккеиста, отметив, что "в команде тоже не много его поклонников".
"Надо видеть полную версию видео. Судья был очень напряжен, и мне нужно было снизить градус напряжения. Удаления в той игре нам были не нужны. Там была дружеская беседа. Я пошел на такой шаг специально, чтобы договориться с судьей, чтобы он не очень сильно придирался к Комтуа. Максим всегда играет в тело, но чересчур много говорит с судьями, за что не раз был наказан. В той ситуации я не мог поступить иначе", - сказал Козлов на пресс-конференции.
В июле "Динамо" продлило контракт с Комтуа на один год. "На данный момент у Комтуа есть большое желание остаться в "Динамо". Права на него принадлежат клубу", - сказал генеральный директор "бело-голубых" Сергей Сушко.
Комтуа 27 лет. Он выступает за "Динамо" с 2024 года. В текущем сезоне канадец провел 57 матчей с учетом плей-офф и набрал 34 (19 голов + 15 передач) очка.
Хоккей. КХЛ. Матч Ак Барс - Металлург - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
"Если бы валялся, как проститутка": Разин разнес судей после матча плей-офф
30 марта, 21:12
 
