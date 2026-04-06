https://ria.ru/20260406/khokkey-2085434352.html
Тренер "Динамо" объяснил фразу "он меня задолбал" в отношении Комтуа
2026-04-06T13:22:00+03:00
хоккей
спорт
вячеслав козлов
джордан уил
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк динамо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056469408_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_29d6d59ee3b54c4f672012aba44d8eb5.jpg
https://ria.ru/20260330/razin-2083859423.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056469408_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_bcc8c085856ddf0cf250103958e85069.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Козлов объяснил фразу "он меня задолбал" про Комтуа желанием угодить судьям
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Динамо" Вячеслав Козлов объяснил, что его фраза "он меня задолбал" о хоккеисте команды Максиме Комтуа, прозвучавшая в диалоге с арбитром, была намеренной попыткой снизить напряжение в общении с судьями.
Ранее в соцсетях КХЛ
был опубликован видеоролик с матча первого раунда Кубка Гагарина между московским и минским "Динамо". На видео судья, на котором был закреплен микрофон, подъезжает к скамейке "Динамо" и предупреждает, что готов удалить Комтуа из-за непрекращающегося хамства со стороны игрока, на что Козлов
ответил, что канадец его "уже тоже задолбал". Позднее игрок "Динамо" Джордан Уил
попросил арбитра не судить команду по действиям одного хоккеиста, отметив, что "в команде тоже не много его поклонников".
«
"Надо видеть полную версию видео. Судья был очень напряжен, и мне нужно было снизить градус напряжения. Удаления в той игре нам были не нужны. Там была дружеская беседа. Я пошел на такой шаг специально, чтобы договориться с судьей, чтобы он не очень сильно придирался к Комтуа. Максим всегда играет в тело, но чересчур много говорит с судьями, за что не раз был наказан. В той ситуации я не мог поступить иначе", - сказал Козлов на пресс-конференции.
В июле "Динамо" продлило контракт с Комтуа на один год. "На данный момент у Комтуа есть большое желание остаться в "Динамо". Права на него принадлежат клубу", - сказал генеральный директор "бело-голубых" Сергей Сушко.
Комтуа 27 лет. Он выступает за "Динамо" с 2024 года. В текущем сезоне канадец провел 57 матчей с учетом плей-офф и набрал 34 (19 голов + 15 передач) очка.