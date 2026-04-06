Тренер "Динамо" объяснил фразу "он меня задолбал" в отношении Комтуа

«

"Надо видеть полную версию видео. Судья был очень напряжен, и мне нужно было снизить градус напряжения. Удаления в той игре нам были не нужны. Там была дружеская беседа. Я пошел на такой шаг специально, чтобы договориться с судьей, чтобы он не очень сильно придирался к Комтуа. Максим всегда играет в тело, но чересчур много говорит с судьями, за что не раз был наказан. В той ситуации я не мог поступить иначе", - сказал Козлов на пресс-конференции.