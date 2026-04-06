Рейтинг@Mail.ru
Хаменеи: убийство главы разведки КСИР связано с провалами США и Израиля - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 06.04.2026 (обновлено: 21:02 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/khamenei-2085541766.html
Хаменеи: убийство главы разведки КСИР связано с провалами США и Израиля
Хаменеи: убийство главы разведки КСИР связано с провалами США и Израиля - РИА Новости, 06.04.2026
Хаменеи: убийство главы разведки КСИР связано с провалами США и Израиля
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи связал убийство главы разведки Корпуса стражей исламской революции с провалами США и Израиля, заявив, что гибель офицера... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T20:40:00+03:00
2026-04-06T21:02:00+03:00
в мире
сша
израиль
моджтаба хаменеи
корпус стражей исламской революции
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080285585_0:49:800:499_1920x0_80_0_0_7b0e158fb344581f9cfb315c4eba3a5c.jpg
https://ria.ru/20260406/iran-2085461947.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080285585_93:0:800:530_1920x0_80_0_0_97a6aeb8dd52cc9244ca79e3272c914b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, моджтаба хаменеи, корпус стражей исламской революции, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Моджтаба Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Хаменеи: убийство главы разведки КСИР связано с провалами США и Израиля

Хаменеи: убийство главы разведки КСИР связано с провалами операции США и Израиля

© Фото : Tasnim News AgencyМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Фото : Tasnim News Agency
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 6 апр - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи связал убийство главы разведки Корпуса стражей исламской революции с провалами США и Израиля, заявив, что гибель офицера не повлияет на вооруженные силы страны.
Ранее КСИР сообщил о гибели главы своей разведки Маджида Хадеми в результате атаки США и Израиля.
"Убийства и преступления не могут поколебать идеалы самоотверженности (вооруженных сил Ирана - ред.)", - заявил Хаменеи в послании по случаю гибели Хадеми.
Он также связал убийство главы разведывательной организации КСИР с тем, что США и Израиль "потерпели ряд поражений в навязанной иранской нации войне и крах в своих зловещих планах".
В свою очередь, командование военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана заявило, что намерено отомстить за гибель Хадеми не на словах, а на деле, дав "сокрушительный ответ", сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
Иранский удар - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В миреСШАИзраильМоджтаба ХаменеиКорпус стражей исламской революцииИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала