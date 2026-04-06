"Потрясло всех". В США ужаснулись тому, что сделал с их армией Иран

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Свидетельства с поля боя в Иране опровергают официальные заявления руководства США, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала

"Сегодня одновременно происходят две вещи. <…> Первая — это чрезвычайно непредсказуемое поведение правительства США, воплощенное в поведении господина Трампа. Он шокирует мир, он шокирует большинство американцев. Никто не может по-настоящему объяснить дерзость, беззаконие и жестокость действий США и риторику Трампа. Его заявление о том, что он "отправит Иран обратно в каменный век", потрясло всех, как мне кажется", — отметил он.

По словам эксперта, конфликт на Ближнем Востоке уже во многом развенчал миф о всеподавляющей мощи американской армии.

"Второй момент — это поле боя. Американская гегемония в конечном счете опирается на веру, что Америка доминирует на поле боя. <…> Но эта идея все чаще и чаще опровергается. <…> И данные с поля боя прямо противоположны тому, что утверждают США. <…> Способность защищаться от иранских ракетных атак слабеет, а в регионе Персидского залива она почти отсутствует. Именно поэтому весь мир наблюдает за происходящим с изумлением", — добавил Сакс.