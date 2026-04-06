https://ria.ru/20260406/iran-2085358962.html
"Потрясло всех". В США ужаснулись тому, что сделал с их армией Иран
Свидетельства с поля боя в Иране опровергают официальные заявления руководства США, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T13:24:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
колумбийский университет
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082352221_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_910ee45260e35025d12aa095f7fa877f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082352221_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91266df22771c0f98b2f325b826dfb8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Профессор Сакс: доказательства на поле боя в Иране противоречат заявлениям США
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Свидетельства с поля боя в Иране опровергают официальные заявления руководства США, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала
.
"Сегодня одновременно происходят две вещи. <…> Первая — это чрезвычайно непредсказуемое поведение правительства США, воплощенное в поведении господина Трампа. Он шокирует мир, он шокирует большинство американцев. Никто не может по-настоящему объяснить дерзость, беззаконие и жестокость действий США и риторику Трампа. Его заявление о том, что он "отправит Иран обратно в каменный век", потрясло всех, как мне кажется", — отметил он.
По словам эксперта, конфликт на Ближнем Востоке уже во многом развенчал миф о всеподавляющей мощи американской армии.
"Второй момент — это поле боя. Американская гегемония в конечном счете опирается на веру, что Америка доминирует на поле боя. <…> Но эта идея все чаще и чаще опровергается. <…> И данные с поля боя прямо противоположны тому, что утверждают США. <…> Способность защищаться от иранских ракетных атак слабеет, а в регионе Персидского залива она почти отсутствует. Именно поэтому весь мир наблюдает за происходящим с изумлением", — добавил Сакс.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.