"Потрясло всех". В США ужаснулись тому, что сделал с их армией Иран - РИА Новости, 06.04.2026
04:37 06.04.2026 (обновлено: 13:24 06.04.2026)
"Потрясло всех". В США ужаснулись тому, что сделал с их армией Иран
Свидетельства с поля боя в Иране опровергают официальные заявления руководства США, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире... РИА Новости, 06.04.2026
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Колумбийский университет, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Потрясло всех". В США ужаснулись тому, что сделал с их армией Иран

Профессор Сакс: доказательства на поле боя в Иране противоречат заявлениям США

© REUTERS / ZUMA Press Wire/Rouzbeh FouladiИранские военные катера в Персидском заливе
Иранские военные катера в Персидском заливе. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Свидетельства с поля боя в Иране опровергают официальные заявления руководства США, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"Сегодня одновременно происходят две вещи. <…> Первая — это чрезвычайно непредсказуемое поведение правительства США, воплощенное в поведении господина Трампа. Он шокирует мир, он шокирует большинство американцев. Никто не может по-настоящему объяснить дерзость, беззаконие и жестокость действий США и риторику Трампа. Его заявление о том, что он "отправит Иран обратно в каменный век", потрясло всех, как мне кажется", — отметил он.
Трамп сделал в Иране последнюю ошибку — и это очень опасно для России
По словам эксперта, конфликт на Ближнем Востоке уже во многом развенчал миф о всеподавляющей мощи американской армии.
"Второй момент — это поле боя. Американская гегемония в конечном счете опирается на веру, что Америка доминирует на поле боя. <…> Но эта идея все чаще и чаще опровергается. <…> И данные с поля боя прямо противоположны тому, что утверждают США. <…> Способность защищаться от иранских ракетных атак слабеет, а в регионе Персидского залива она почти отсутствует. Именно поэтому весь мир наблюдает за происходящим с изумлением", — добавил Сакс.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Будущее наступило: Иран из каменного века сбивает американские самолеты
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Колумбийский университет, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
