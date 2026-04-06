Эксперт объяснила, чем помогает искусственный интеллект в боевых действиях
2026-04-06T04:04:00+03:00
РИА Новости: технологии ИИ позволят применять военную хитрость эффективнее
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) позволят применять традиционную "военную хитрость" более быстро и эффективно, заявила РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
"Ничего сверхнового в цели ввести противников в заблуждение в военных действиях, конечно, нет - это было важной частью ведения войны испокон веков. Новые технологии, безусловно, позволяют делать это просто более быстро и эффективно, чем раньше", - сказала Ромашкина.
По ее словам, современные технологии уже сейчас позволяют проводить кибератаки под ложным флагом, когда ответственность перекладывается на другого актора, генерировать ложную информацию, создавать дипфейки и так далее, что крайне сложно выявить, когда идет речь о виртуальном оружии, а не реальном.
"Вместе с ростом возможностей военного ИИ будут возрастать и механизмы противодействия ему. Механизмы, которые будут создавать возможность обмануть ИИ, изменяя внешний вид боевой техники в "глазах" камер, радаров и тепловых датчиков для ее ошибочной идентификации, передавать нежелательные или зараженные данные в системы связи противника, в работу искусственных спутников Земли, засорять боевые компьютеры помехами и так далее. И в ведущих военных державах уже над этим работают", - объяснила эксперт.
Таким образом, по мнению Ромашкиной, при ведении военных действий цель будет достаточно простой – заставить вражеский военный ИИ обрабатывать не реальные цели, а "фантомы", и, соответственно, упускать реальную угрозу.