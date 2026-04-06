Тела двух человек извлекли из-под завалов дома в Хайфе после обстрела

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тела двух человек были извлечены из-под завалов жилого здания в израильской Хайфе после обстрела, пишет газета Times of Israel со ссылкой на спасательные службы.
Ранее газета сообщила, что под завалами оставались четыре человека.
"Тела двух человек были извлечены из-под завалов на месте падения иранской баллистической ракеты в Хайфе", - говорится в публикации.
В ходе спасательных работ были использованы передовые технологические средства, включая определение местоположения по телефону, сообщает гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильскую пожарно-спасательную службу. В службе отметили, что работы продолжались всю ночь до раннего утра.
В воскресенье израильские СМИ и гостелерадиокомпания Kan сообщили, что в Хайфе после запуска ракет из Ирана был поврежден семиэтажный жилой дом, а на месте происшествия вспыхнул пожар. Как передавал корреспондент РИА Новости, в городе перед этим сработала воздушная тревога. Служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщала, что в результате обстрела ранения получили не менее девяти человек.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.