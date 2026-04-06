Тела двух человек извлекли из-под завалов дома в Хайфе после обстрела

Ранее газета сообщила, что под завалами оставались четыре человека.

"Тела двух человек были извлечены из-под завалов на месте падения иранской баллистической ракеты в Хайфе", - говорится в публикации.

В ходе спасательных работ были использованы передовые технологические средства, включая определение местоположения по телефону, сообщает гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильскую пожарно-спасательную службу. В службе отметили, что работы продолжались всю ночь до раннего утра.