В "Динамо" заявили, что ведут переговоры о новом контракте с Гусевым

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор московского "Динамо" Сергей Сушко сообщил журналистам, что клуб ведет переговоры о подписании нового контракта с нападающим Никитой Гусевым, а также заявил об интересе к форварду череповецкой "Северстали" Данилу Аймурзину.
Гусев выступает за "Динамо" с 2023 года. Его контракт с "бело-голубыми" действует до 31 мая. В сезоне-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард набрал 55 очков (17 голов и 38 передач) в 66 матчах чемпионата и отметился голом и передачей в четырех играх плей-офф.
"У нас есть время. Мы ценим его как игрока, он многое сделал для "Динамо". Диалог с ним идет. Что касается Аймурзина, то интерес к нему есть не только наш, но и других 20 клубов КХЛ", - сказал Сушко.
Генеральный директор "Динамо" также отметил, что у клуба на данный момент нет понимания, останется ли в команде голкипер Максим Моторыгин.
"Он горит желанием поиграть в НХЛ. Он имеет право смотреть в ту сторону. Конкретного понимания, что будет, у нас сейчас нет", - заявил Сушко.
"У нас есть желание оставить его в клубе. Он - динамовец", - добавил президент "Динамо" Виктор Воронин.