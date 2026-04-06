В "Динамо" отреагировали на признание Гусева лучшим тренером РПЛ в марте - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
10:01 06.04.2026
В "Динамо" отреагировали на признание Гусева лучшим тренером РПЛ в марте
В "Динамо" отреагировали на признание Гусева лучшим тренером РПЛ в марте - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
В "Динамо" отреагировали на признание Гусева лучшим тренером РПЛ в марте
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров в разговоре с РИА Новости назвал признание главного тренера команды Ролана Гусева лучшим специалистом... РИА Новости Спорт, 06.04.2026
2026-04-06T10:01:00+03:00
2026-04-06T10:01:00+03:00
футбол
спорт
ролан гусев
павел пивоваров
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078881752_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_7680e6d0ada3cf28c058ccc2ee96e0ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ролан гусев, павел пивоваров, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Ролан Гусев, Павел Пивоваров, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
В "Динамо" отреагировали на признание Гусева лучшим тренером РПЛ в марте

Пивоваров: признание Гусева тренером РПЛ в марте является медийным вопросом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара)
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров в разговоре с РИА Новости назвал признание главного тренера команды Ролана Гусева лучшим специалистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте медийным вопросом.
Ранее РПЛ признала Гусева лучшим тренером чемпионата России в марте. За этот период "Динамо" одержало три победы и один раз потерпело поражение. Уже после объявления "бело-голубые" дома сыграли вничью с "Оренбургом" (3:3), ведя по ходу встречи со счетом 2:0.
«
"Не оцениваю работу тренера по пяти играм. Признание (Гусева лучшим тренером марта в РПЛ) — это медийный вопрос. С "Оренбургом" мы потеряли очки, и тренерскому штабу есть о чем подумать", - сказал Пивоваров.
"Динамо" после 23 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Отставание от призовой тройки составляет 13 очков. В 24-м туре "бело-голубые" 13 апреля на выезде сыграют с тольяттинским "Акроном".
Футболист Федор Смолов на заседании суда - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Гендиректор "Динамо" заявил, что не следил за делом Смолова
ФутболСпортРолан ГусевПавел ПивоваровДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
