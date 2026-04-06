Гросси предупредил о риске радиационной аварии на АЭС "Бушер"
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне недавних ударов близ иранской АЭС "Бушер" предупредил, что военная активность вокруг нее может привести к серьезной... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T14:40:00+03:00
Гросси: военная активность близ АЭС "Бушер" может привести к радиационной аварии
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне недавних ударов близ иранской АЭС "Бушер" предупредил, что военная активность вокруг нее может привести к серьезной радиационной аварии, говорится в заявлении агентства.
"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
предупреждает, что продолжение военной активности вблизи АЭС "Бушер
" - действующей станции с большими объемами ядерного топлива - может привести к серьезной радиационной аварии с пагубными последствиями для людей и окружающей среды в Иране
и за его пределами", - написало МАГАТЭ на официальной странице в соцсети X.
Гросси призвал прекратить атаки по АЭС и ее окрестностям, обусловив это тем, что они представляют существенную угрозу ядерной безопасности.
В субботу организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что территория АЭС "Бушер" попала под обстрел США
и Израиля
, один из сотрудников погиб. Это был уже четвертый инцидент с АЭС "Бушер" с начавшегося 28 февраля конфликта вокруг Ирана.
Организация по атомной энергии Ирана до этого сообщала о трех случаях прилетов на территорию АЭС "Бушер": 17, 24 и 27 марта. Кроме того, Иран зафиксировал два нападения на ядерный объект в Натанзе - 1 и 21 марта, а 27 марта - на завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе, а также на завод по производству уранового концентрата, известного как "желтый кек", в Ардакане. Иранская сторона обвиняет в этом США и Израиль.