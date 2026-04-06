В Госдуме предложили дать работникам скорой право на досрочную пенсию - РИА Новости, 06.04.2026
05:55 06.04.2026
В Госдуме предложили дать работникам скорой право на досрочную пенсию
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили предоставить работникам скорой помощи право на досрочный выход на пенсию, установив для этого льготный стаж в 20 лет для сельской местности и 25 лет - для городских отделений.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
"Лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в отделениях скорой медицинской помощи не менее 20 лет в сельской местности или поселках городского типа или не менее 25 лет в городах, сельской местности или поселках городского типа, независимо от их возраста", - сказано в сопроводительных документах к законопроекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, в настоящее время право на досрочное назначение страховой пенсии по старости предоставляется медицинским работникам со стажем не менее 25 лет лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения в сельской местности и поселках городского типа, а в городах - не менее 30 лет.
"С 2019 года медработники могут оформить досрочную пенсию не в момент выработки специального стажа, а с отсрочкой, которая поэтапно увеличена до 5 лет. То есть действующее законодательство формально сохраняет право на досрочную пенсию, но по факту переносит ее на более поздний срок", - уточнил он.
По его словам, в непростом положении оказались работники скорой медицинской помощи, чья круглосуточная работа связана с постоянными стрессами, высокой ответственностью за жизнь пациентов, а также высоким риском профессионального выгорания.
"Отдельные категории медработников пользуются льготным порядком исчисления специального стажа. Например, Соцфонд РФ засчитывает год работы в сельской местности как 1 год и 3 месяца. Для некоторых категорий медработников, занятых в отделениях хирургического профиля, анестезиологии реанимации, патолого-анатомических отделений, год работы засчитывается как 1 год и 6 месяцев", - отметил он.
Миронов добавил, что при сочетании работы в сельской местности и в клиниках, дающих повышенное исчисление стажа, возможно суммирование льгот - благодаря этому 1 год работы будет учитываться как 1 год и 9 месяцев. Кроме этого, для части медицинских работников, помогавшим пациентам во время эпидемии коронавируса, один день работы засчитывался как два дня стажа.
"Призываю депутатов Госдумы поддержать законопроект "Справедливой России". Его принятие будет способствовать укреплению кадрового потенциала, повышению социальной защищенности медработников и созданию дополнительных стимулов для притока молодых кадров в службы скорой медицинской помощи", - заключил лидер партии.
