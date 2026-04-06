В Госдуме предложили дать работникам скорой право на досрочную пенсию

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили предоставить работникам скорой помощи право на досрочный выход на пенсию, установив для этого льготный стаж в 20 лет для сельской местности и 25 лет - для городских отделений.

Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов

« "Лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в отделениях скорой медицинской помощи не менее 20 лет в сельской местности или поселках городского типа или не менее 25 лет в городах, сельской местности или поселках городского типа, независимо от их возраста", - сказано в сопроводительных документах к законопроекту.

Как рассказал РИА Новости Миронов, в настоящее время право на досрочное назначение страховой пенсии по старости предоставляется медицинским работникам со стажем не менее 25 лет лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения в сельской местности и поселках городского типа, а в городах - не менее 30 лет.

« "С 2019 года медработники могут оформить досрочную пенсию не в момент выработки специального стажа, а с отсрочкой, которая поэтапно увеличена до 5 лет. То есть действующее законодательство формально сохраняет право на досрочную пенсию, но по факту переносит ее на более поздний срок", - уточнил он.

По его словам, в непростом положении оказались работники скорой медицинской помощи, чья круглосуточная работа связана с постоянными стрессами, высокой ответственностью за жизнь пациентов, а также высоким риском профессионального выгорания.

« "Отдельные категории медработников пользуются льготным порядком исчисления специального стажа. Например, Соцфонд РФ засчитывает год работы в сельской местности как 1 год и 3 месяца. Для некоторых категорий медработников, занятых в отделениях хирургического профиля, анестезиологии реанимации, патолого-анатомических отделений, год работы засчитывается как 1 год и 6 месяцев", - отметил он.

Миронов добавил, что при сочетании работы в сельской местности и в клиниках, дающих повышенное исчисление стажа, возможно суммирование льгот - благодаря этому 1 год работы будет учитываться как 1 год и 9 месяцев. Кроме этого, для части медицинских работников, помогавшим пациентам во время эпидемии коронавируса, один день работы засчитывался как два дня стажа.