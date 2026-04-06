Володин дал старт проекту "Первые среди звезд" к 65-летию полета Гагарина

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин дал старт проекту Радио Sputnik и ON Медиа "Первые среди звезд", посвященному 65-летию полета Юрия Гагарина в космос, и записал вступительное слово к подкасту, отметив вклад первопроходцев космоса в развитие страны.
Проект Радио Sputnik и холдинга ON Медиа (ранее – МТС Медиа) "Первые среди звезд" выходит в рамках Недели космоса при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества.
"Для нас Циолковский, Королев, Гагарин, Титов, Леонов, Терешкова и другие первооткрыватели космоса – часть нашей истории, которая создала фундамент для того, чтобы сегодня мы делали все возможное для закрепления достигнутых ранее успехов и обеспечения технологического суверенитета России", – сказал Володин в ходе вступительного слова.
Кроме того, Володин подчеркнул, что именно качество знаний "является основой, благодаря которой происходит развитие государства".
Подкаст "Первые среди звезд" выходит в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik, а также на портале "Хроники Времени", запущенном холдингом ON Медиа. Новые выпуски выходят ежедневно в течение объявленной президентом России Владимиром Путиным Недели космоса с 6 по 12 апреля.
Ведущими проекта стали гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, первый зампредседателя правительства РФ, министр культуры Ольга Любимова, статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Кроме того, выпуски проведут официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, летчик-космонавт, глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Олег Кононенко и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Радио Sputnik – информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в Сети. По данным Медиалогии, является самой цитируемой радиостанцией в России.
ON Медиа (ранее – МТС Медиа) – контентный холдинг, который объединяет бизнесы группы МТС в сфере развлечений онлайн и офлайн. В медиахолдинг входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок.
