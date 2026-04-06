Володин дал старт проекту "Первые среди звезд" к 65-летию полета Гагарина

Первый человек полетевший в космос, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин. Архивное фото

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин дал старт проекту Радио Sputnik и ON Медиа "Первые среди звезд", посвященному 65-летию полета Юрия Гагарина в космос, и записал вступительное слово к подкасту, отметив вклад первопроходцев космоса в развитие страны.

Королев, "Для нас Циолковский Гагарин , Титов, Леонов, Терешкова и другие первооткрыватели космоса – часть нашей истории, которая создала фундамент для того, чтобы сегодня мы делали все возможное для закрепления достигнутых ранее успехов и обеспечения технологического суверенитета России", – сказал Володин в ходе вступительного слова.

Кроме того, Володин подчеркнул, что именно качество знаний "является основой, благодаря которой происходит развитие государства".

Подкаст "Первые среди звезд" выходит в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik, а также на портале "Хроники Времени", запущенном холдингом ON Медиа. Новые выпуски выходят ежедневно в течение объявленной президентом России Владимиром Путиным Недели космоса с 6 по 12 апреля.

РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.

Радио Sputnik – информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в Сети. По данным Медиалогии , является самой цитируемой радиостанцией в России.