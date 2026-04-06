Радио Sputnik и холдинг ON Медиа запустили проект "Первые среди звезд"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Радио Sputnik, входящее в международную медиагруппу "Россия сегодня", и холдинг ON Медиа (ранее - МТС Медиа) запустили проект "Первые среди звезд", приуроченный к юбилею полета в космос Юрия Гагарина.
"Гагаринский старт изменил мир. Но главное, что этот полет задал вектор развития на десятилетия вперед. Наш проект – о том, как космическая держава, рожденная подвигом первопроходцев, сегодня снова устремляется вперед. Проект "Первые среди звезд" – это не только взгляд в прошлое, но и разговор о будущем, которое мы строим все вместе", - отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Проект выйдет в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik, на портале "Хроники Времени", запущенном холдингом ON Медиа, а также на сайте "История.РФ" Российского военно-исторического общества. Новые выпуски выходят ежедневно в течение объявленной президентом России Владимиром Путиным Недели космоса с 6 по 12 апреля.
"К 65-летию полета Юрия Гагарина мы решили обратиться к истории, которая изменила мир, и к тому, как ее наследие продолжает жить в современных инициативах, меняющих нашу реальность сегодня. Наш подкаст "Первые среди звезд" – о том, что за великими космическими достижениями стоит титанический труд, вера в свое дело, и настоящие научные подвиги", – рассказала генеральный директор холдинга ON Медиа Софья Митрофанова.
Видеоподкаст состоит из девяти серий, каждая из которых посвящена отдельному этапу становления отечественной космонавтики или ключевой теме, касающейся космоса. Киселев стал одним из ведущих проекта. Ведущими также стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр культуры Ольга Любимова.
Кроме того, выпуски проведут: статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, летчик-космонавт, глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Олег Кононенко и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.
