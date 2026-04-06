Семь футболистов сборной Эритреи пропали после матча отбора Кубка Африки

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Семь футболистов сборной Эритреи пропали после матча квалификации Кубка африканских наций 2027 года против команды Эсватини в ЮАР, сообщает журналист Ромен Молина в соцсети X.

Встреча прошла 31 марта и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Эритреи. По сумме двух матчей (4:1) победившая команда вышла в следующий раунд квалификации Кубка африканских наций.

Местные органы власти и футбольная федерация не комментировали ситуацию.

В 2009 году, как пишет The Guardian, 12 членов сборной Эритреи пропали без вести после поражения в матче регионального турнира в Кении. По данным Би-би-си, в 2019 году случай повторился - семь игроков сборной не вернулись после участия в региональном чемпионате Восточной Африки в Уганде.