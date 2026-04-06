Врач оценил шансы капитана "Динамо" сыграть с "Краснодаром" в Кубке - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
12:47 06.04.2026 (обновлено: 12:51 06.04.2026)
Врач оценил шансы капитана "Динамо" сыграть с "Краснодаром" в Кубке
Врач оценил шансы капитана "Динамо" сыграть с "Краснодаром" в Кубке - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Врач оценил шансы капитана "Динамо" сыграть с "Краснодаром" в Кубке
Директор медицинского департамента московского "Динамо" Михаил Бутовский сообщил РИА Новости, полузащитник и капитан команды Даниил Фомин с высокой долей... РИА Новости Спорт, 06.04.2026
2026-04-06T12:47:00+03:00
2026-04-06T12:51:00+03:00
спорт, михаил бутовский, даниил фомин, динамо москва, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Михаил Бутовский, Даниил Фомин, Динамо Москва, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
Врач оценил шансы капитана "Динамо" сыграть с "Краснодаром" в Кубке

Врач "Динамо" Бутовский: Фомин может сыграть против "Краснодара" в Кубке России

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Директор медицинского департамента московского "Динамо" Михаил Бутовский сообщил РИА Новости, полузащитник и капитан команды Даниил Фомин с высокой долей вероятности сможет сыграть в матче Кубка России по футболу против "Краснодара".
Во время мартовской паузы на игры сборных Фомин получил сильный ушиб колена в игре с командой Никарагуа (3:1), после чего досрочно вернулся в "Динамо" и пропустил игру с Мали (0:0). Капитан "бело-голубых" пропустил игру 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга" (3:3).
«
"Фомин получил повреждение в расположении сборной России, и вы могли видеть это в прямом эфире. Именно поэтому он был досрочно отправлен в расположение клуба. Думаю, что в ближайшее время Даня вернется. Шансы сыграть против "Краснодара" крайне высоки", - сказал Бутовский.
"Динамо" 8 апреля проведет первый матч финала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара". Ответную игру "бело-голубые" проведут на выезде в начале мая. Точная дата станет известна позднее.
ФутболСпортМихаил БутовскийДаниил ФоминДинамо МоскваКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
