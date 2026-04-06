Врач оценил шансы капитана "Динамо" сыграть с "Краснодаром" в Кубке

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Директор медицинского департамента московского "Динамо" Михаил Бутовский сообщил РИА Новости, полузащитник и капитан команды Даниил Фомин с высокой долей вероятности сможет сыграть в матче Кубка России по футболу против "Краснодара".
Во время мартовской паузы на игры сборных Фомин получил сильный ушиб колена в игре с командой Никарагуа (3:1), после чего досрочно вернулся в "Динамо" и пропустил игру с Мали (0:0). Капитан "бело-голубых" пропустил игру 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга" (3:3).
"Фомин получил повреждение в расположении сборной России, и вы могли видеть это в прямом эфире. Именно поэтому он был досрочно отправлен в расположение клуба. Думаю, что в ближайшее время Даня вернется. Шансы сыграть против "Краснодара" крайне высоки", - сказал Бутовский.
"Динамо" 8 апреля проведет первый матч финала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара". Ответную игру "бело-голубые" проведут на выезде в начале мая. Точная дата станет известна позднее.