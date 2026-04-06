NYT: Эпштейн несколько раз добивался встречи с экс-президентом Франции

ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн во время своего пребывания во Франции несколько раз пытался добиться встречи с бывшим президентом этой страны Николя Саркози, сообщает в понедельник американская газета New York Times со ссылкой на материалы дела Эпштейна.
"Возможность встретиться с Саркози всегда была в голове у Эпштейна. В июне 2013 года, после отставки (Саркози - ред.) Эпштейн предложил организовать их встречу во время его следующего приезда в Париж. Поскольку эта встреча не состоялась, несколько месяцев спустя он снова поднял вопрос о встрече", - говорится в сообщении.
По информации издания, скандально известный финансист за время своего пребывания во Франции стремился влиться в высшее общество страны, пусть и не всегда успешно. Во время общения со знакомым норвежским дипломатом Терье Род-Ларсеном в 2011 году Эпштейн получил контакт Оливье Колома, которого Род-Ларсен описал как "близкого советника" Саркози и с которым предложил провести встречу.
Колом стал одним из наиболее значимых контактов для финансиста, и их совместная переписка насчитывает несколько десятков электронных писем, в которых, по данным минюста США, обсуждались многие вопросы от международных финансов до женщин. Именно через Колома Эпштейн и пытался организовать встречу с бывшим президентом Франции летом 2013 года, но получил отказ, поскольку Саркози тогда уехал в отпуск на Лазурный берег. Финансист также просил Колома о содействии в поиске помощницы для работы на него, пишет издание.
Несколько месяцев спустя Эпштейн снова попросил Колома о встрече с бывшим французским лидером, и помощник Саркози ему ответил, что уточнит у своего шефа о возможности организации такой встречи, пишет газета со ссылкой на информацию из личной переписки уличенного в педофилии финансиста. Удалось ли организовать встречу во второй раз, издание не уточняет, однако пишет, что в дальнейшем уже Колом обращался к Эпштейну с тем, чтобы организовать конфиденциальную встречу между Саркози и бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон в Нью-Йорке.
В ответ на запрос издания представитель Саркози заявил, что тот лично не знаком с Эпштейном и никогда его никуда не приглашал. Связаться с Коломом для получения комментариев газете не удалось, хотя ранее тот заявлял ряду французских СМИ, что сожалеет о своих связях со скандально известным финансистом, напоминает издание.
Помимо этого, Эпштейн, находясь во Франции, намеревался обзавестись новыми объектами элитной недвижимости на территории этой страны. В частности, финансист собирался приобрести престижное поместье Шато-де-Германт, расположенное в парижском регионе Иль-де-Франс и построенное в XVIII веке, однако по итогу отказался от покупки, сочтя его слишком шумным. Эпштейн также пытался купить престижный парижский особняк Отель Ламбер XVII века постройки, желая превратить его в математический институт, однако владелец особняка не стал продавать его финансисту и вместо этого согласился на продажу неназванному принцу из арабских стран, пишет издание со ссылкой на источники.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
