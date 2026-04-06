Дегтярев провел встречу с министром спорта Ирана

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что провел личную встречу с министром спорта Ирана Ахмадом Доньямали, на которой выразил поддержку в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
"С министром спорта и молодежи Исламской Республики Иран Ахмадом Доньямали мы встретились лично в первый раз. Выразил слова поддержки в связи с ситуацией в Иране. Мы поддерживаем Иран в борьбе за его законные национальные интересы. В сфере спорта Россия и Иран развивают конструктивное партнерство. Поблагодарил господина Доньямали за поддержку России в восстановлении статуса Паралимпийского комитета России, а также во время выборов в комитет ЮНЕСКО для искоренения допинга в спорте", - отметил Дегтярев.
"Иран - активный участник ШОС и поддержал нашу инициативу о создании рабочей группы по физической культуре и спорту государств-членов ШОС. Пригласил иранских коллег принять участие в международных мероприятиях в России, включая заседание рабочей группы по спорту диалога по сотрудничеству в Азии в рамках предстоящего международного форума "Россия - Исламский мир", - добавил министр.
Встреча состоялась в рамках форума Всемирной конфедерации этноспорта в Турции, в ходе которого Дегтярев также встретился с главой организации турком Билалом Эрдоганом, министром молодежи и спорта Турции Османом Ашкын Баком, президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктором Лукашенко, министром туризма и спорта Республики Казахстан Ерболом Мырзабосыновым, а также директором Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете министров Киргизской Республики Урматом Асанбаевым и министром молодежи и спорта Йеменской Республики Наифом Салехом Аль-Бакри.