12:45 06.04.2026
Дегтярев провел встречу с министром спорта Ирана
Дегтярев провел встречу с министром спорта Ирана Доньямали в Турции

© Фото : Telegram-канал Михаила ДегтяреваМинистр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев и министр спорта Ирана Ахмад Доньямали
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев и министр спорта Ирана Ахмад Доньямали
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что провел личную встречу с министром спорта Ирана Ахмадом Доньямали, на которой выразил поддержку в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
«
"С министром спорта и молодежи Исламской Республики Иран Ахмадом Доньямали мы встретились лично в первый раз. Выразил слова поддержки в связи с ситуацией в Иране. Мы поддерживаем Иран в борьбе за его законные национальные интересы. В сфере спорта Россия и Иран развивают конструктивное партнерство. Поблагодарил господина Доньямали за поддержку России в восстановлении статуса Паралимпийского комитета России, а также во время выборов в комитет ЮНЕСКО для искоренения допинга в спорте", - отметил Дегтярев.
"Иран - активный участник ШОС и поддержал нашу инициативу о создании рабочей группы по физической культуре и спорту государств-членов ШОС. Пригласил иранских коллег принять участие в международных мероприятиях в России, включая заседание рабочей группы по спорту диалога по сотрудничеству в Азии в рамках предстоящего международного форума "Россия - Исламский мир", - добавил министр.
Встреча состоялась в рамках форума Всемирной конфедерации этноспорта в Турции, в ходе которого Дегтярев также встретился с главой организации турком Билалом Эрдоганом, министром молодежи и спорта Турции Османом Ашкын Баком, президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктором Лукашенко, министром туризма и спорта Республики Казахстан Ерболом Мырзабосыновым, а также директором Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете министров Киргизской Республики Урматом Асанбаевым и министром молодежи и спорта Йеменской Республики Наифом Салехом Аль-Бакри.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Дегтярев назвал дату решения по допуску российских легкоатлетов-юниоров
25 марта, 12:25
 
