В Дагестане два птицеводческих предприятия затопило из-за паводка

МАХАЧКАЛА, 6 апр - РИА Новости. Два частных птицеводческих предприятия оказались затоплены в Дагестане из-за паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел оперативное совещание с руководителями профильных министерств и главами муниципалитетов…. Особое внимание было уделено ситуации с двумя частными птицеводческими предприятиями, которые оказались затоплены в результате паводка", - говорится в сообщении

В целом в республике проводится подсчет ущерба, нанесенного паводком сельскому хозяйству. Специалисты минсельхозпрода республики, Дагветеринарии совместно с муниципальными комиссиями выезжают в пострадавшие районы, чтобы оценить реальные потери. Ведется учет павших животных - коров, овец, коз, лошадей, птицы.

Также, как сообщили в правительстве региона, особое внимание уделяется личным подсобным хозяйствам, где для многих семей скот - основной источник дохода. Фиксируются площади пострадавших сельхозугодий, оценивается утраченный урожай и инфраструктура.

Информация об ущербе, нанесенном сельскому хозяйству и объектам экологии, будет представлена в федеральные органы власти для выработки дальнейших решений по оказанию помощи республике, добавили в правительстве региона.