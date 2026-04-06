В Дагестане два птицеводческих предприятия затопило из-за паводка
2026-04-06T22:12:00+03:00
МАХАЧКАЛА, 6 апр - РИА Новости. Два частных птицеводческих предприятия оказались затоплены в Дагестане из-за паводка, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Председатель правительства Дагестана
Абдулмуслим Абдулмуслимов провел оперативное совещание с руководителями профильных министерств и главами муниципалитетов…. Особое внимание было уделено ситуации с двумя частными птицеводческими предприятиями, которые оказались затоплены в результате паводка", - говорится в сообщении
.
В целом в республике проводится подсчет ущерба, нанесенного паводком сельскому хозяйству. Специалисты минсельхозпрода республики, Дагветеринарии совместно с муниципальными комиссиями выезжают в пострадавшие районы, чтобы оценить реальные потери. Ведется учет павших животных - коров, овец, коз, лошадей, птицы.
Также, как сообщили в правительстве региона, особое внимание уделяется личным подсобным хозяйствам, где для многих семей скот - основной источник дохода. Фиксируются площади пострадавших сельхозугодий, оценивается утраченный урожай и инфраструктура.
Информация об ущербе, нанесенном сельскому хозяйству и объектам экологии, будет представлена в федеральные органы власти для выработки дальнейших решений по оказанию помощи республике, добавили в правительстве региона.
В Дагестане 27-29 марта и 5 апреля из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов, в том числе в Махачкале
, из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.