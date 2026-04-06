17:31 06.04.2026 (обновлено: 08:20 07.04.2026)
В Дагестане возбудили два уголовных дела после гибели детей и женщины
Следователи возбудили два уголовных дела по факту гибели трех несовершеннолетних и женщины при перевозке на автомобилях по затопленным дорогам в Дагестане,... РИА Новости, 07.04.2026
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Дербентский район, Следственный комитет России (СК РФ), Наводнение в Дагестане
В Дагестане возбудили уголовные дела из-за смерти людей на затопленной дороге

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Подтопленные жилые дома в районе села Геджух Дербентского района Дагестана
Подтопленные жилые дома в районе села Геджух Дербентского района Дагестана
Подтопленные жилые дома в районе села Геджух Дербентского района Дагестана
МАХАЧКАЛА, 6 апр – РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела по факту гибели трех несовершеннолетних и женщины при перевозке на автомобилях по затопленным дорогам в Дагестане, сообщил СК РФ в канале на платформе Max.
По данным следствия, 5 апреля в Дербентском районе, несмотря на очевидную опасность и затопление дорожного полотна из-за прорыва земляного вала Геджухского водохранилища, а также подтопления участка дороги и моста в районе села Геджух, водитель автомобиля принял решение перевезти пять пассажиров. Однако машину снесло в канал потоком воды, где автомобиль затопило. В результате происшествия скончались двое несовершеннолетних, находившихся в автомобиле.
Аналогичное происшествие произошло в этом же районе с участием другого автомобиля, затопление которого привело к смерти местной жительницы и ее несовершеннолетней внучки, отметили в СК РФ.
"Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждены два уголовных дела по факту происшествий при перевозке граждан на участках дорожного сообщения в Республике Дагестан по признакам преступлений, предусмотренных статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)". – говорится в сообщении СК РФ.
В Дербентском районе Дагестана затопило федеральную трассу
5 апреля, 21:42
 
