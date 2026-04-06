В Дагестане возбудили два уголовных дела после гибели детей и женщины

МАХАЧКАЛА, 6 апр – РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела по факту гибели трех несовершеннолетних и женщины при перевозке на автомобилях по затопленным дорогам в Дагестане, сообщил СК РФ в канале на платформе Max.
По данным следствия, 5 апреля в Дербентском районе, несмотря на очевидную опасность и затопление дорожного полотна из-за прорыва земляного вала Геджухского водохранилища, а также подтопления участка дороги и моста в районе села Геджух, водитель автомобиля принял решение перевезти пять пассажиров. Однако машину снесло в канал потоком воды, где автомобиль затопило. В результате происшествия скончались двое несовершеннолетних, находившихся в автомобиле.
"Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждены два уголовных дела по факту происшествий при перевозке граждан на участках дорожного сообщения в Республике Дагестан по признакам преступлений, предусмотренных статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)". – говорится в сообщении СК РФ.
В Дербентском районе Дагестана затопило федеральную трассу
