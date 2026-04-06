Глава МЧС поручил направить в Дагестан дополнительные силы спасателей
РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T15:46:00+03:00
https://ria.ru/20260404/mchs-2085145610.html
https://ria.ru/20260405/dagestan-2085319028.html
Добавлены подробности (5 абзац)
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков
поручил направить в Дагестан
дополнительные силы спасателей для ликвидации последствий дождевого паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Александр Куренков доложил Владимиру Путину
об оперативной обстановке в Дагестане. Президент страны заслушал доклад главы МЧС России по телефону", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что министр держит паводковую ситуацию в регионе на личном контроле.
"Сегодня он поручил направить в Дагестан дополнительные силы из соседних субъектов. В ближайшее время группировка спасателей на месте ликвидации последствий дождевого паводка будет усилена специалистами Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда и главного управления МЧС по Чеченской Республике. Всего дополнительно прибудут 40 специалистов с шестью единицами техники и пятью плавсредствами", - информирует ведомство.
Подчеркивается, что паводковую обстановку в регионе продолжает мониторить авиация министерства. "Комиссии оценивают ущерб, причиненный стихией. Дополнительные силы и средства территориального подразделения РСЧС приведены в готовность для возможного реагирования", - резюмирует ведомство.