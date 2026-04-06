15:26 06.04.2026 (обновлено: 15:30 06.04.2026)
МЧС направит в Дагестан дополнительные силы спасателей
МЧС направит в Дагестан дополнительные силы спасателей
Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Дагестан дополнительные силы спасателей для ликвидации последствий дождевого паводка, рассказали РИА... РИА Новости, 06.04.2026
МЧС направит в Дагестан дополнительные силы спасателей

Глава МЧС Куренков поручил направить в Дагестан дополнительные силы спасателей

© Пресс-служба администрации города Махачкалы | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС работают на месте подтоплений в Махачкале
Сотрудники МЧС работают на месте подтоплений в Махачкале. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Дагестан дополнительные силы спасателей для ликвидации последствий дождевого паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Александр Куренков доложил Владимиру Путину об оперативной обстановке в Дагестане. Президент страны заслушал доклад главы МЧС России по телефону", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что министр держит паводковую ситуацию в регионе на личном контроле.
"Сегодня он поручил направить в Дагестан дополнительные силы из соседних субъектов. В ближайшее время группировка спасателей на месте ликвидации последствий дождевого паводка будет усилена специалистами Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда и главного управления МЧС по Чеченской Республике. Всего дополнительно прибудут 40 специалистов с шестью единицами техники и пятью плавсредствами", - информирует ведомство.
В Дагестан направили главного внештатного эпидемиолога Минздрава
Вчера, 15:29
 
