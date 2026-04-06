В Дагестане жителей пострадавших районов вакцинируют от гепатита А

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Медики в Дагестане проводят вакцинацию от гепатита А населения пострадавших от наводнения районов, медслужбы работают в усиленном режиме, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.