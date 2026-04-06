Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от потопа в Дагестане - РИА Новости, 06.04.2026
14:31 06.04.2026 (обновлено: 16:47 06.04.2026)
Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от потопа в Дагестане
Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от потопа в Дагестане - РИА Новости, 06.04.2026
Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от потопа в Дагестане
Владимир Путин поручил главам МЧС и Дагестана Александру Куренкову и Сергею Меликову оказать помощь пострадавшим из-за аномальных осадков. РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T14:31:00+03:00
2026-04-06T16:47:00+03:00
россия
республика дагестан
владимир путин
александр куренков
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнение в дагестане
дербентский район
россия, республика дагестан, владимир путин, александр куренков, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнение в дагестане, дербентский район, махачкала, происшествия
Россия, Республика Дагестан, Владимир Путин, Александр Куренков, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнение в Дагестане, Дербентский район, Махачкала, Происшествия
Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от потопа в Дагестане

Путин поручил главам МЧС и Дагестана оказать помощь пострадавшим от осадков

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил главам МЧС и Дагестана Александру Куренкову и Сергею Меликову оказать помощь пострадавшим из-за аномальных осадков.
Он принял по телефону их доклады о ситуации в регионе.
"Президент дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям. Также президент поручил завтра (7 апреля) созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств, с тем чтобы детально обсудить положение, складывающееся в Дагестане", — сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В регион уже отправили главного внештатного эпидемиолога и специалистов Федерального центра медицины катастроф. Жителей подтопленных районов вакцинируют от гепатита А.
Реки вместо улиц: последствия наводнения в Дагестане
В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

Спасатели эвакуируют людей из подтопленных жилых домов на улице Махачкалинская в Дербенте

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

Спасатели эвакуируют людей из жилых домов в подтопленных районах Махачкалы

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Сотрудник МЧС работает на месте обрушения жилого дома на улице Айвазовского в Махачкале

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

Жители, эвакуированные из жилых домов после деформации и частичного обрушения одного из домов на улице Айвазовского в городе Махачкала

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

Сотрудники МЧС работают на месте подтоплений в Махачкале

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Обстановка на месте обрушения моста на 917-м километре федеральной трассы Кавказ после подъема уровня реки у населенного пункта Мамедкала в Дербентском районе

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

Спасатели прибыли в район цитадель Нарын-Кала города Дербент для эвакуации населения

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
1 из 7

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
2 из 7

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
3 из 7

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
Перейти в медиабанк
4 из 7

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

© Пресс-служба администрации города Махачкалы
Перейти в медиабанк
5 из 7

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

© Госавтоинспекция Дагестана
Перейти в медиабанк
6 из 7

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
7 из 7
Первая волна непогоды обрушилась на Дагестан в конце марта. Накануне в республике после сильных дождей вышли из берегов реки, из-за подъема воды прорвало дамбу Геджухского водохранилища. В Дербентском районе смыло несколько автомобилей, это привело к гибели девушки и ребенка. Также в селе Кирки оползень разрушил дом, умерла местная жительница.
Стихия сильно ударила по Махачкале. На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому, обошлось без жертв и пострадавших. Разрушение грозит еще нескольким зданиям, их уже обследуют.
Сложная ситуация сложилась и в Дербенте, селе Геджух, около детского лагеря "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе, а также в Хасавюртовском районе.
В республике подтоплено несколько тысяч домов, оттуда эвакуировали людей. На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.
 
РоссияРеспублика ДагестанВладимир ПутинАлександр КуренковДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в ДагестанеДербентский районМахачкалаПроисшествия
 
 
