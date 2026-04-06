Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от потопа в Дагестане

Причиной обрушения жилого дома в Махачкале, по предварительным данным, могло стать размывание фундамента в результате подтопления, сообщило СУСК России по республике. В ведомстве уточнили, что следователи выехали на место происшествия на улице Перова, 16, где произошло обрушение жилого дома.
2026-04-06T14:31:00+03:00
Мост, обрушившийся на федеральной трассе "Кавказ"
Мост обрушился на федеральной трассе "Кавказ" в районе поселка Мамедкала в Дербентском районе Дагестана, движение закрыто в обоих направлениях, сообщила Госавтоинспекция республики.
Россия, Республика Дагестан, Владимир Путин, Александр Куренков, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнение в Дагестане, Дербентский район, Махачкала, Происшествия
"Президент дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям. Также президент поручил завтра (7 апреля) созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств, с тем чтобы детально обсудить положение, складывающееся в Дагестане", — сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В регион уже отправили главного внештатного эпидемиолога и специалистов Федерального центра медицины катастроф. Жителей подтопленных районов вакцинируют от гепатита А.
Первая волна непогоды обрушилась на Дагестан в конце марта. Накануне в республике после сильных дождей вышли из берегов реки, из-за подъема воды прорвало дамбу Геджухского водохранилища. В Дербентском районе смыло несколько автомобилей, это привело к гибели девушки и ребенка. Также в селе Кирки оползень разрушил дом, умерла местная жительница.
Стихия сильно ударила по Махачкале. На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому, обошлось без жертв и пострадавших. Разрушение грозит еще нескольким зданиям, их уже обследуют.
Сложная ситуация сложилась и в Дербенте, селе Геджух, около детского лагеря "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе, а также в Хасавюртовском районе.
В республике подтоплено несколько тысяч домов, оттуда эвакуировали людей. На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.
