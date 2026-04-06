Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от потопа в Дагестане

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил главам МЧС и Дагестана Александру Куренкову и Сергею Меликову оказать помощь пострадавшим из-за аномальных осадков.

Он принял по телефону их доклады о ситуации в регионе.

« "Президент дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям. Также президент поручил завтра (7 апреля) созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств, с тем чтобы детально обсудить положение, складывающееся в Дагестане", — сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В регион уже отправили главного внештатного эпидемиолога и специалистов Федерального центра медицины катастроф. Жителей подтопленных районов вакцинируют от гепатита А.

Первая волна непогоды обрушилась на Дагестан в конце марта. Накануне в республике после сильных дождей вышли из берегов реки, из-за подъема воды прорвало дамбу Геджухского водохранилища. В Дербентском районе смыло несколько автомобилей, это привело к гибели девушки и ребенка. Также в селе Кирки оползень разрушил дом, умерла местная жительница.

Стихия сильно ударила по Махачкале . На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому, обошлось без жертв и пострадавших. Разрушение грозит еще нескольким зданиям, их уже обследуют.

Сложная ситуация сложилась и в Дербенте, селе Геджух, около детского лагеря "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе, а также в Хасавюртовском районе.

В республике подтоплено несколько тысяч домов, оттуда эвакуировали людей. На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.