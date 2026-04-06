Чат-бот для помощи учителям появился в MAX

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Чат-бот для помощи учителям в конфликтных ситуациях прошел тестирование среди педагогов и теперь доступен в мессенджере МАХ, сообщила директор Департамента кадровой политики Минпросвещения Ирина Кокоева.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

"Педагоги всегда должны быть обеспечены необходимыми инструментами для уверенной и безопасной работы. Поэтому сегодня также рассмотрим вопрос о старте работы чат-бота, который будет оперативно отвечать на часто задаваемые вопросы, касающиеся способов защиты профессиональной чести и достоинства педагогических работников", – сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства

Кокоева, слова которой также приводятся в сообщении, отметила, что чат-бот разработан специально для помощи учителям в сложных ситуациях. Он обеспечит оперативный доступ к квалифицированной юридической консультации и необходимым документам.