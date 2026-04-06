14:14 06.04.2026
Иран призвал пересмотреть полномочия гендиректора МАГАТЭ, заявил Багаи
ТЕГЕРАН, 6 апр - РИА Новости. Тегеран призывает пересмотреть полномочия гендиректора МАГАТЭ, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"То, что человек постоянно добавляет масла в огонь войны, показывает, что необходимо пересмотреть полномочия (генерального директора МАГАТЭ - ред.) в вопросах управления этой организации", - сказал он в ходе брифинга, отрывок которого опубликовал телеканал иранский SNN.
На фоне информации о кандидатуре гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генсека ООН Багаи заявил, что мировое сообщество должно решить, может ли человек взять на себя еще большую ответственность и полномочия в то время, как во время военных действий занимает такую позицию, которая на практике оправдывает агрессию.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не первый раз подвергается критике со стороны Ирана, власти которого обвиняли его в бездействии и молчании как во время конфликта с Израилем в июне 2025 года, так и во время текущего конфликта с США и Израилем. В ходе этих конфликтов иранские ядерные объекты подвергались ударам со стороны США и Израиля.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Иран сообщил МАГАТЭ о гибели сотрудника охраны АЭС "Бушер" от снаряда
4 апреля, 12:55
 
