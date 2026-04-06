VK Fest объявил первую волну артистов, которые выступят летом

"VK Fest — это всегда отражение вкусов нашей аудитории. Каждый раз мы с большим интересом наблюдаем за тем, как они меняются. В этом году мы представим самых любимых артистов, много новых имён и самые яркие камбэки: t.A.T.u, „Агата Кристи“, Tesla Boy, Zventa Sventana — мы знаем, что вы их очень ждали. Большое внимание мы уделяем фрешменам — именно с этой сцены начинается самый грандиозный успех всех артистов. В этом году её представляют Крыли, Сестрёнка и много других талантов, музыку которых вы точно слышали. Впереди много больших анонсов и новых артистов", — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.