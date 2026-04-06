VK Fest объявил первую волну артистов, которые выступят летом

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. VK Fest представил первую волну артистов, которые выступят летом 2026 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сириусе. В лайнап вошли поп-исполнители, представители альтернативной сцены, рэп-музыканты, лидеры чартов и новые имена. На сцены выйдут t.A.T.u, Ольга Бузова, "Агата Кристи", Лолита, Мари Краймбрери, "Сироткин", Zivert, Rozalia, Дора, Tesla Boy, Boulevard Depo. Список артистов будет пополняться.
В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 4 июля свои песни исполнят Markul, "Агата Кристи", Татьяна Куртукова, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Rozalia, Лолита, пазнякс, ГУДТАЙМС, "Сироткин", мартин, навздохе, UBEL, Сестрёнка, Tesla Boy, UGLI. Во второй день фестиваля, 5 июля, выступят Мари Краймбрери, Ольга Бузова, t.A.T.u, Дора, NANSI & SIDOROV, HOLYFLAME, Boulevard Depo, Zventa Sventanа, АК47 × TGK, ТРАВМА, Крыли, хмыров и Асия.
В Сириусе 11 июля на Медальной площади Олимпийского парка выступят ARTIK & ASTI, Дора, NANSI & SIDOROV, Rozalia и Ева Власова.
В Москве на территории ВДНХ 18 июля выступят Zivert, Дора, Markul, Татьяна Куртукова, NANSI & SIDOROV, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Rozalia, ГУДТАЙМС, Boulevard Depo, навздохе, Сестрёнка, Tesla Boy, Асия и UGLI. Во второй день фестиваля, 19 июля, свои хиты исполнят t.A.T.u, GONE.Fludd, "Агата Кристи", пазнякс, ICEGERGET, мартин, Zventa Sventanа, ТРАВМА, Крыли и хмыров.
На фестивалях в Москве и Санкт-Петербурге ожидается появление секретного гостя, хорошо знакомого аудитории.
© Пресс-служба ВКонтактеАнонс VK fest 2026
"VK Fest — это всегда отражение вкусов нашей аудитории. Каждый раз мы с большим интересом наблюдаем за тем, как они меняются. В этом году мы представим самых любимых артистов, много новых имён и самые яркие камбэки: t.A.T.u, „Агата Кристи“, Tesla Boy, Zventa Sventana — мы знаем, что вы их очень ждали. Большое внимание мы уделяем фрешменам — именно с этой сцены начинается самый грандиозный успех всех артистов. В этом году её представляют Крыли, Сестрёнка и много других талантов, музыку которых вы точно слышали. Впереди много больших анонсов и новых артистов", — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.
Ранее организаторы VK Fest анонсировали первую волну артистов, которые выступят на фестивале в Казани. Среди них — Zivert, Дора, Татьяна Куртукова, "Сироткин" и Ришат Тухватуллин.