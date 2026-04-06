Фигурант дела о разбойном нападении на женщину на Строгинском бульваре в Москве в суде

Силовики арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве женщины в Москве

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Арестован еще один фигурант дела о разбойном нападении на женщину на Строгинском бульваре в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

"По ходатайству следователей столичного СК еще одному фигуранту уголовного дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX

Отмечается, что в ходе допроса обвиняемый частично признал вину.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, Эльдар Аушев арестован Тушинским районным судом до 14 мая.

По данным следствия, 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить мужчину. Находясь внутри, 20-летний футболист клуба "Урал-2" Даниил Секач нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте, после чего похитил денежные средства и ювелирные изделия.