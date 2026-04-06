Агента Киева, планировавшего теракт, задержали у тайника с взрывчаткой

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Агент Киева, планировавший теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области, вел наблюдение за обстановкой рядом со зданием правительства региона, задержали злоумышленника при попытке забрать взрывчатку из тайника, сообщил ЦОС ФСБ России.
По данным ФСБ, оперативники задержали россиянина, по заданию военной разведки Украины планировавшего теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области.
«
"Для этого он осуществил визуальное наблюдение за обстановкой рядом со зданием правительства Курской области с целью установления времени, маршрутов, способов прибытия и убытия, а также выбора места размещения взрывного устройства. Полученные сведения, фото- и видеозаписи посредством иностранного мессенджера Telegram он направил противнику", - говорится в сообщении ведомства.
Фигурант задержан "при попытке изъятия из тайника взрывного устройства, оснащенного поражающими элементами", подчеркнули в ФСБ РФ.
