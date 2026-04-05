Бестемьянова объяснила, почему не вошла в жюри "Русского вызова"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что в будущем сможет войти в жюри турнира шоу-программ "Русский вызов", если у нее не будет конфликта интересов.

"Я не могла (войти в жюри), это было этически неправильно, потому что мы с Игорем ставили программу для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Наш номер получил второе место зрительских симпатий и общее третье место. Мы очень рады", - сказала Бестемьянова.

"Если конфликта интересов не будет, почему нет. Я много раз судила "Ледниковый период", у меня есть опыт и мое личное мнение. Так что нет проблем - я могу. Но не знаю, кто это решает - федерация или телевидение", - добавила собеседница агентства.