Бестемьянова объяснила, почему не вошла в жюри "Русского вызова"

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что в будущем сможет войти в жюри турнира шоу-программ "Русский вызов", если у нее не будет конфликта интересов.
В субботу Анастасия Мишина и Александр Галлямов, подопечные Бестемьяновой и ее супруга чемпиона Европы Игоря Бобрина, заняли третье место в турнире "Русский вызов". После этого олимпийская чемпионка заявила РИА Новости, что считает неправильным формат турнира, при котором молодые фигуристы оценивают катание более опытных.
"Я не могла (войти в жюри), это было этически неправильно, потому что мы с Игорем ставили программу для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Наш номер получил второе место зрительских симпатий и общее третье место. Мы очень рады", - сказала Бестемьянова.
"Если конфликта интересов не будет, почему нет. Я много раз судила "Ледниковый период", у меня есть опыт и мое личное мнение. Так что нет проблем - я могу. Но не знаю, кто это решает - федерация или телевидение", - добавила собеседница агентства.
Жюри соревнований состояло из двух панелей – деятелей искусства (певица Пелагея, дизайнер Алена Ахмадуллина, балерина Елизавета Кокорева, актриса Екатерина Климова, оперный певец Ильдар Абдразаков) и спортсменов (Антон Сихарулидзе, Александр Жулин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Михаил Коляда).